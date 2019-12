Ekipa Provjerenog razgovarala je s dr. Borom Nogalom, smijenjenim ravnateljem bolnice Srebrnjak, te istražila pozadinu njegove smjene.

''Radio sam ovdje 23 godine i s njima izgradio sve. Kome smeta ovaj naš uspjeh? Imamo najveće projekte u državi, surađujemo sa sedam fakulteta. Zašto se ovo dogodilo? Čak i da sam kriv, a nisam ništa kriv, jer da ponovo radim, sve bih isto napravio'', rekao je dr. Nogalo. Smijenjen je na osnovi rješenja gradskog ureda za kontrolu, koji tvrdi da je uočeno nekoliko nepravilnosti i nezakonitosti u radu bolnice.

''U jednom danu te smjene, bez mogućnosti da ti pomogne odvjetnik, da bude makar pošteno, kao da nikad nisam ni bio ovdje. I sama smjena implicira da sam ja nešto kriminalno radio, ali ja ne dam na svoj obraz i na ove ljude'', priča dr. Nogalo. Ekipa Provjerenog u posjedu je dokumenta iz bolnice u kojem se vidi da se 2015. godine umjesto po dva specijalista otorinolaringologije i pedijatrije zapošljavaju liječnici bez specijalizacije. Ako su to sporna zapošljavanja, kako to da ga je potpisala i profesorica Stavljenić kao predsjednica Upravnog vijeća.

''Kad doktor završi medicinu, osposobljen je da liječi i velike i male i da radi u ambulanti i na hitnoj'', kaže dr. Nogalo. ''Ako je zaposlen liječnik specijalist školske medicine na mjesto pedijatra, on nije radio poslove koje su u ingerenciji pedijatra, nego je bio pomoć pedijatru. Zašto smo to radili? Zato što se na natječaj nisu javili ljudi koji su imali te kvalifikacije koje su natječajem tražene'', rekla je dr. Lana Trumbić Bukovac, predsjedavajuća stručnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, kojoj je nuđena Nogalova pozicija, ali ju je ona odbila.

''Odbila sam iz moralnih razloga, jer i dalje smatram da je naš ravnatelj smijenjen nezakonito, odnosno ono što mu se stavlja na teret nije argumentirano niti pravno ispravno'', kaže dr. Bukovac.

Tvrde da im se na natječaje nije javljao nitko tko je u potpunosti zadovoljavao uvjete, dok je u isto vrijeme nedostajalo liječnika. Docent Nogalo kaže da sluša što i javnost ovih dana kuloarske priče, nagađanja da nekom smeta, pa i samom gradonačelniku, jer, kako kaže - nije ničiji.

''Nisam ni lijevo ni desno, niti nisam lijevo i desno. Umjeren sam, normalan čovjek, europski orijentiran i mislim da je to nekakva hrvatska budućnost'', kaže dr. Nogalo. To bi, smatra, moglo nekome smetati. Dr. Ana Stavljenić Rukavina i dalje sjedi na čelu upravnog vijeća, a gradonačelnik Zagreba Milan Bandić zove je najmoralnijom osobom hrvatske politike. Ona ne vidi nikakvu svoju odgovornost te na mailove s upitima emisije Provjereno nije odgovorila. Od same smjene špekulira se samim razlozima - jesu li ravnatelju presudile nezakonitosti ili možda ipak zanimljiv portfelj bolnice koja je u srpnju ove godine dobila gotovo 60 milijuna eura za megaprojekt - izgradnju novog centra medicinske transplantacije, jedinog takvog centra u Europi, odnosno mjesta gdje bi se povezivala znanstvena istraživanja i samo liječenje.

No grad je i u samom projektu pronašao zamjerke, točnije u odnosu ravnatelja prema projektu. Dr. Nogalo kaže kako baš zbog transparentnosti i važnosti samog projekta nije ishitrenim odlukama želio ugroziti ono na čemu su radili godinama i pritom proziva šeficu upravnog vijeća: ''Stavljenić je nedavno otvorila tvrtku za konzultacije i savjetovanje, ali sam joj rekao da onaj tko će za nas raditi mora imati reference, a njoj se to, naravno, nije svidjelo'', kaže dr. Nogalo.

