Nakon priče Provjerenog o aferi na Mirogoju direktor groblja podnio je ostavku. Ipak, tu nije kraj jer potiho sada Patrika Šegotu pokušavaju uhljebiti na novo radno mjesto.

Patrik Šegota podnio je ostavku na dužnost voditelja podružnice Gradska groblja, osvanulo je u utorak ujutro na stranicama Holdinga. Šef se razljutio pa je bilo ili idi sam ili ću te maknuti.

''Ali nikada neće ostaviti tu osobu na cesti. Uvijek će pronaći neko mjesto savjetnika, neko mjesto koje je malo skrivenije. Tako da sumnjam da će biti drugačije s Patrikom Šegotom'', kaže Renato Petek, nezavisni zastupnik u Skupštini Grada Zagreba.

Novo mjesto za starog direktora

I kao da ga je netko čuo. Do večeri su curile informacije iz Stranke 365, Gradske uprave i Holdinga.

''Danas je na direkciji bilo o tome govora. I isti će biti pomoćnik u Zagrebparkingu'', rekao je za Provjereno anonimni izvor.

No sada je muka, govore izvori, jer Zagreb parking ima strogu sistematizaciju radnih mjesta.

Gradonačelnik neraspoložen

Htjeli smo gradonačelnika upitati je li ostavka samo show za javnost i čeka li Šegotu fotelja, s obzirom na to da je isti u objavi na Facebooku napisao kako ide na novu dužnost, no gradonačelnik baš i nije bio od volje.

''Ne budete me dobili. Hvala lijepa'', kratko je odgovorio Bandić reporterki Dnevnika Nove TV.

Javni poziv za kućice koji je trajao četiri dana i na kojem pobjeđuju četiri tvrtke s identičnom ponudom u lipu, tri osnovane na isti dan, četvrta dan kasnije, s istim mail adresama, nagnalo je ekipu Provjerenog da kontaktiraju te ljude. Već je prvi, iako je rekao minimum minimuma, zapravo rekao sve.

''To ćete morati direktora groblja nazvati, ne znam vam ja ništa'', rekao je prije 10-ak dana vlasnik jedne od tvrtki pobjednika.

Tvrtke osnovane dva tjedna prije natječaja

Šegota je za Provjereno nakon toga rekao on vlasnike tvrtki ne poznaje niti ih je ikada u životu vidio.

Zanimljivo je da su te četiri tvrtke osnovane dva tjedna prije javnog poziva. I to što će za zakup zemljišta plaćati 3510, koliko su ponudile na mjesec, a po pozivu su bile dužne kupiti taj montažni objekt. Groblja, tvrdio je Šegota, nemaju ništa s tim.

''Ja ne znam koliko koštaju, ali mogu vam reći da, recimo, portirnica koju smo mi nabavili su red veličine 96.000 kuna. Može li kiosk koštati više ili manje, to treba vidjeti s tvrtkama koje su ga kupile'', govorio je Šegota.

Tko je tu - Pinokio?

Dali su si ljudi truda osnovati tvrtke i pobijediti na pozivu i iskeširati za kućice, a onda u njima – uopće ne rade! Radi tvrtka Veline Oršolić, sestre poznate sportašice Idore Hegel, Bandićeve simpatizerke. Ona kaže da radi do 2. studenog, a Šegota – tri mjeseca.

Ona kaže zakupila je od groblja, on kaže zakupila je od tvrtki koje su pobijedile na natječaju. Tko je onda Pinokio u ovoj priči? Izgleda da su, umjesto Pinokiju, nama svima narasli rep i uši baš kao u magareta.

Voditelj Šegota nas je uvjeravao kako su tvrtke koje su pobijedile u javnom pozivu kupile kućice. Međutim, ekipa Provjerenog kontaktirala je tvrtku koja je kućice izradila i postavila na Gradskim grobljima. Oni su odgovorili kako ovi uopće nisu kupci, već neka potpuno peta tvrtka – Granex 1 iz Varaždina.

''Oprostite, imam sastanak...''

Tvrtka je to koja ima tek jednog zaposlenog. Kućice su naručene i prije javnog poziva. Dakle, tu su te uši i rep, a bome i nos postali još duži. Nije trebalo dugo da prokopamo. Ta tvrtka vlasnica je još jedne tvrtke – Prigorac građenje.

To je tvrtka koja je radila radove na Mirogoju na sanaciji kanalizacije i asfaltiranju cesta vrijedne više do milijun i 300 tisuća kuna. Pa smo nazvali Nenada Bukovca, osobu ovlaštenu za zastupanje. ''Oprostite, imam jedan sastanak, ako se možemo kasnije čuti'', kratko je kazao.

Prigorac građenje radilo je i s gradom, ne samo na Mirogoju, iako s Mirogojem ima još jednu poveznicu koja stoji u sudskom registru. Do srpnja ove godine u nadzornom odboru te tvrtke sjedila je izvjesna Anamaria Šegota, sestra Patrika Šegote.

Bez odgovora od Šegote

O svemu tome ekipa Provjerenog željela je razgovarati i s donedavnim voditeljem groblja, ali nije se javljao.

Uhvaćeni su u nekoliko laži, ali čemu tvrtka posrednik – očito nikada nećemo doznati. Možda doznaju oni koji bi se ovim slučajem trebali baviti. Na ovaj se javni poziv nisu javili samo mutikaše, već i oni kojima svaka kuna kruh znači.

''Pa razočarana sam. Ja sam predala papire. Meni je nedostajao papir od Holdinga da nisam ništa dužna i radi toga je odbijeno moje'', kaže cvjećarka Dina Ćutić koja je za jedan objekt na natječaju dala ponudu od 3500 kuna. ''Kako je moguće onda da baš četiri različite firme daju ponudu na 3510 kuna?'', pita se.

''Kad je nešto javno, onda je javno!''

U ta četiri dana, koliko je trajao javni poziv, nisu uspjeli prikupiti svu dokumentaciju. ''Zato jer je gradskom poglavarstvu trebalo četiri dana da provjeri jesam li ja stvarno uredni platiša'', otkrila je svjećarka Sanja Mamek.

Drugi su poziv ugledali dan prije isteka roka jer je, eto, bio objavljen samo na stranicama groblja i nigdje drugdje.

''Kad je nešto javno onda je javno. Onda ne možete reći 15. u podne zatvaramo, a 16. ćemo mailom javiti najboljem ponuđaču. To ne prolazi kod djece od 15 godina jer i oni već toliko razumiju. Tako da ne znam drži li nas sve za kretene ili su stvarno mislili da će to proći tako ispod radara'', kaže cvjećarka Katarina Petranović.

Obiteljska tradicija

Na Mirogoju su radile i Dinina i Katarinina obitelj, njihovi prethodnici, bake i djedovi. Teta Rezika na Mirogiju je najstarija. Ona i sin nose titulu platinastog obrta – 60 je to godina tradicije.

''Tu se dolazi u pola 7, 7 ujutro. Bude se do 7 navečer, ali sad odemo u 3 ili 4 sata popodne jer nemamo što raditi. Nema nikoga, tu ste sat, dva i mrtvilo, ništa'', priča cvjećar Davor Jović.

Posljedica je to vodstva Patrika Šegote, govore cvjećari. Ogradio je sve stupićima, pomaknuo autobusnu stanicu, ljudi se ne mogu zaustaviti kraj njih, a groblje je golemo.

''Jednostavno nas je potpuno izolirao. Do prije par dana tu su bile ograde da nitko nije mogao doći. Mušterije su se čudile radimo li mi'', kaže svjećarka Sanja Mamek.

Strepnja zbog ugovora

A još je veći problem i strepnja s kojom žive godinu dana činjenica da nemaju ugovore. Otkad im je istekao prethodni ugovor, nisu im dolazile ni uplatnice.

U posljednjih pola godine otišlo je troje obrtnika, a još dvoje ih je najavilo svoj odlazak.

Plaćaju mjesečno od dvije do gotovo 4 i pol tisuće kuna za najam kućice u kojoj rade i po hladnoći i vrućini. A prodaju sve što su svojim rukama izradili, bez sigurnosti da u tom prostoru mogu ostati kao što su njihove obitelji tradicijski već desetljećima.

''Mi cijenimo svaku tu kunu koja se proda, bez obzira je li to svjećica za tri kune ili za 25 kuna, ali je mojih ruku djelo. Ja sam je napravila, ja sam se potrudila da je prodam'', kaže Sanja. Jer dok jedni ne mogu sami sebi pomoći i drži ih se za taoce koji ovise o nečijoj volji, drugima je dopušteno baš sve.

Velina design i dalje radi

Štand koji je imala Velina design je prazan. Na njemu je putokaz do novih kućica.

''Ema, ja vam do daljnjega nemam komentara. Najljepša vam hvala. Ne sklapam ljudima slušalice ali ovaj razgovor je završen, ok?'', rekla je Velina Oršulić reporterki kada ju je nazvala pitati kako to da njezina kućica još uvijek radi, a rekla je da će raditi samo do 2. studenog.

Bliži se božićno doba, baš ono u kakvom je prije dvije godine izabran Patrik Šegota na javnom natječaju Holdinga za mjesto voditelja. U natječaju koji je, također, trajao četiri dana.

On nije izašao iz stranke, ali je dao ostavku na sve funkcije u stranci 365 Milan Bandić. I izgleda da mu je to najveća kazna s obzirom na informacije kako ga čeka negdje u bespućima Holdinga neka nova fotelja.

Tamo gdje poštenje ne prolazi već onaj koji ima 10 kuna više i informacije iz prve ruke. Zakup pa podzakup. Tamo gdje može uletjeti neka tvrtka koja nema veze s natječajem. Tamo gdje zapravo nema sankcija. Sve to tamo preko nečijih leđa. To tamo plaćamo mi građani, ovi mali obrtnici koji hodaju po rubu postojanja i strepe što će biti sutra.

