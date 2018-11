U javnost je iscurila potresna snimka na kojoj stariji muškarac drvenim štapom mlati svoja tri psa. Drugi muškarac je sve snimio, navijao i cerekao se, a još je nekoliko ljudi stajalo i gledalo iživljavanje nad životinjama. Provjereno donosi pozadinu cijele priče, što je prethodilo, ali i ono što je uslijedilo. Muškarac je u srijedu priveden, a svima koji su ga gledali kako zlostavlja pse, a nisu to spriječili, također slijede kaznene prijave.

U javnost je iscurila potresna snimka na kojoj stariji muškarac drvenim štapom mlati svoja tri psa. Drugi muškarac je sve snimio, navijao i cerekao se, a još je nekoliko ljudi stojalo i gledalo iživljavanje nad životinjama.

Snimka je stigla i do redakcije emisije Provjereno dok je Ema Branica bila na drugom kraju zemlje radeći baš priču o zlostavljanju životinja. Pronašla je identitet i lokaciju muškarca i u suradnji s udrugom studenata Animalex, koja brine o pravnoj zaštiti životinja, donosi pozadinu cijele priče. Muškarac je u srijedu priveden, a svima koji su ga gledali kako zlostavlja pse, a nisu to spriječili, također slijede kaznene prijave.

Priča je išla ovako: vraćali su se s Velebita, a psi su bili zatvoreni u prtljažniku automobila. Izgrizli su žice pa je lovac, umjesto sebe koji ih je zatvorio u prtljažnik, okrivio pse.

Prijava je urodila plodom. Udruzi Animalex je snimka stigla u popodnevnim satima, a u večernjim je batinaš iz Donje Postinje priveden. U cijeloj priči nije kriv samo on, već i njegovi kolege lovci koji su to sve gledali bez da ga spriječe. Čovjek koji je snimao zadovoljno žvače žvaku i huška, veselo se hihoće.

''Plakao je kao dijete''

Dvije djevojke u dosluhu s Animalexom su posjetile zlostavljača prije privođenja i zatekle su ga u suzama. Rekao im je kako je to bilo prije dvije godine i kako on svoje pse ne da.

Samo nekoliko dana prije no što je procurila snimka monstruoznog lovca, dogodilo se i stravičan slučaj na drugom kraju zemlje, u Satnici Đakovačkoj. Majstori su pronašli kako visi s ograde zavezan lancem i bori se za život. I taj pas također ima vlasnika, a iz snimke koja je izašla je u javnost, jasno je kakvog. ''Ja sam bio gore tamo kad je pas počeo zavijati. Glasao se kao dijete neko, doslovno kao dijete. Plakao, kao plač se čuo'', rekao je Marijan Petrović koji je psa spasio.

Jedva su ga oslobodili, a rane su bile očajne. ''U rani je nađena plava špaga za vezanje slame, sijena, s kojom se balira'', kazao je đakovački veterinar dr. Tomislav Šperanda. Preko špage bio je još i lanac.

Vlasnica baš i nije često kod kuće, pa je pas preživio pukom srećom jer su ga čuli dobri ljudi. Rana oko njegovog vrata nije nastala brzo i nije bio par minuta na ogradi, već se pas satima mučio. Veterinar Šperanda kaže kako je moguće da je rana stara čak jedan dan.

Dobio je ime Heroj

Sada je na toplom i sigurnom i prilično je svjestan toga. ''Izgladnjivan je bio sigurno. Hranu je dobivao neredovito. Uz to što je mješenac labradora, znamo da su proždrljivi, jako je hlapljiv. I sad jako puno radimo na tome da on shvati da ima redovito hranu i da će ju redovito dobivat, a on se mora naučiti jesti'', ispričala je Glorija Malin iz udruge S-Pas.

Isprva ga se vlasnica nije htjela odreći, rekla je kako ona njega voli, iako je živio na lancu, gladan, a zadnji put cijepljen prije 4 godine. Ekipa emisije Provjereno pokušala je doći do nje, no bezuspješno. Pas je dobio ime Heroj, a stvarno to i jest. Prerezan mu je cijeli vrat, kazao je dr. Šperanda.

I lovac i vlasnica su prijavljeni. Počinili su niz prekršaja i kaznenih djela. Na žalost ni prvi ni zadnji, a razlog zašto je takvih slučajeva u hrvatskoj mnogo možda leži i u činjenici da su kazne za zlostavljače većinom uvjetne i, kažu iz Animalexa, nikoga ne nauče pameti. Često je tome tako zato što nema dovoljno dokaza ili svjedoka čak i ako se prijavi takvo kazneno djelo.

Tražila psa koji je ležao mrtav u dvorištu

Tajana Krasnič prijetnju da će joj susjed ubiti psa nije shvatila ozbiljno. Mislila je susjed ih ne poznaje jer su tek dva dana tamo, a možda je i ustao na krivu nogu. Dvanaest dana kasnije Blacky je propucan u svom novom dvorištu. Tajana to nije ni znala jer ga nije bilo u dvorištu pa je mislia kako je pobjegao. Tražila ga je cijelu noć uokolo, a pronašla tek ujutro. Zvala je policiju koja je napravila očevid. Veterinar je utvrdio prostrijelnu ranu, ali metak nisu pronašli jer je prošao kroz Blackya. Međutim, na obdukciju ga nisu odveli. Sada je njezina riječ protiv njegove.

Marijan Drobnjak, susjed koji je navodno upucao psa, pristao je stati pred kameru emisije Provjereno. Kazao je kako nikome nije prijetio, a da Tajanu Krasnič ne poznaje. Živi nekoliko kuća dalje, rekao je kako se policija samo raspitivala je li čuo što o upucanom psu.

Blacky nije preskakao ogradu, spavao je u kući, bio član obitelji, a prvi put je ostao sam u dvorištu od tri popodne do sedam uvečer. ''Najteže mi je što je on spasio mene kad je trebalo, a ja njega nisam kad je njemu. To mi je najgore. Nije kriv, nije ništa napravio nikome'', priča Tajana i kaže kako se sada boji i za svoju kćer, ali i za sebe.

Odstreliti, ukloniti, ubiti, izgladnjivati, mučiti, tući, ostaviti riječi su koje bilo koja udruga u Hrvatskoj itekako dobro poznaje. ''Živim u selu gdje je to, ne mogu se uopće izrazit da je to ljudima normalno jer to ne može biti normalno. Imamo susjeda koji živi par ulica niže. On uredno svoje pse odstreljuje'', priča Glorija Malin.

''Dao sam lovcu da je ubije''

Đakovačka udruga koja je prosljedila Heroja na zbrinjavanje često se bori s takvim slučajevima. ''Kad smo kontaktirali vlasnika, on je rekao 'Kako to da je ona još uvijek živa? Ja sam je dao lovcu da je ubije''', prisjeća se Kristina Nemet iz Udruge za zaštitu životinja Đakovo.

Životinje ne govore, ne mogu uzvratiti, pa se na takve najlakše namjeriti. I nitko neće znati ako ih se riješite. U ruralnim predjelima to je čest prizor, kao i lanac. ''Novi zakon glasi da životinje ne smiju biti vezane, osim ako je za njihovu dobrobit. Ima određeni vremenski rok i određena duljina tog lanca kojim pas može biti vezan. Iako je meni to isto i dalje glupo jer tko će to provjeravati? Tko će provjeravati je li taj pas vezan dva sata dok nekoga nije bilo ili je taj pas vezan već dvije godine'', pita se Glorija Malin iz udruge S-Pas.

Podizanje svijesti da za mučenje životinja postoje sankcije uključuje i činjenicu da se sankcije zaista i provode. A zakoni predviđaju cijelu plejadu sankcija koje se kreću od novčanih kazni, mjera oduzimanja i zabrane držanja životinja, pa čak i kazne zatvora, koje su u u ovakvim slučajevima u hrvatskom pravosuđu prava rijetkost.

Nedavno je konačno pravomoćno potvrđena jedna kazna i to ocu desetero djece koji je ubio tri psa. Osuđen je na 8 mjeseci zatvora upravo zato jer on svojim ponašanjem daje primjer djeci. U istoj toj presudi viši sud navodi kako se nadaju da će ovakva kazna utjecati i na druge da ne čine takva djela.

Dok god počinitelji dobiju tek minornu novčanu kaznu, iako su propisane velike kazne, ili uvjetnu packu, zakoni su mrtvo slovo na papiru. Životinje društvo mora zaštiti, jer su bespomoćni i ne mogu vratiti istom mjerom. Zato se lovac i nije namjerio na nekog ravnopravnog, niti gospođa čiji pas gladan visi s ograde prerezanog vrata nije imala pojma o tom događaju, a upravo je zato Blacky iskrvario pogođen metkom u vlastitom dvorištu.

