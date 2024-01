Što biste promijenili na sebi da možete? Provjereno provelo eksperiment među mladima i starima, rezultati će vas nasmijati, ali i raznježiti

Ekipa Provjerenog pred kamere je dovela šestero odraslih i osmero djece. Pitali su što bi promijenili na vlastitom izgledu da mogu kako bi saznali zašto se s odrastanjem prestanemo voljeti.

Oni iskusniji, mudriji i stariji, ali očito i puno nezadovoljniji vlastitim izgledom, odgovarali su kao iz topa: "Možda malo ovog špekića oko struka", "Imam malo bamburu, to mi je genetski na mamu", "Čak sam htjela ići na zatezanje lica".

S druge strane, djeci baš i nije bilo jasno što su ih točno pitali, a odgovori koje su na kraju dobili ne samo da su ih nasmijali i ispunili im srca, nego su ih i posramili.

"Željela bih imati šareni rog", "Krila", "Ja bih bio spiderman", "Bruno je zgodan", odgovarali su.



"Kako smo odrastanjem zaboravili ono što ova djeca jako dobro znaju, voljeti sebe?", upitala je reporterka Provjerenog Maja Medaković koja je radila eksperiment.

Dvije krajnosti

Marina, Vanja, Damir, Marija, Borna Noa i Zrinka su šestero ljudi koji su pristali biti dijelom eksperimenta, a da o njemu prije toga nisu znali ama baš ništa.

Marina Dumić ima 42 godine, radi u distribuciji i vrlo iskreno priznaje da joj je bitno da dobro izgleda. Vanja Durbić dolazi iz Zagreba, ima 34 godine. Na početku snimanja rekla je da je spremna, jer kad između ostalog radiš i na stadionu u osiguranju, jedino takav i možeš biti kaže Vanja – spreman. To je posao na kojem je važan stav, ali i izgled za koji misli da otvara mnoga vrata.

"Sad sam došao u te nekakve godine da mi više nije toliko da ne patim za nekakvim izgledom, da bi se morao nekome svidjet radi toga", ispričao je Damir Danilović koji radi na telefonskoj centrali.

Marija Stajčić je u mirovini. Majka, baka i prabaka. U godinama u kojima dobrano šiša Damira, ali po pitanju izgleda s njim se ne bi baš složila.

"Važan mi je izgled kad idem negdje. doma sam u trenirci, ali kad negdje idem, obučem se. Važan je izgled za svakoga", objasnila je.

17-godišnji Borna Noa Kovač smatra da izgled nosi veliku ulogu, to je riječ koju on traži. Trenira nogomet i volio bi studirati u Danskoj. Draže su mu plavuše, ako baš mora birati, a upravo je tu boju kose za sebe izabrala Zrinka.

"Nikad nisam poželjela da mi je imati veće grudi, veće guzove, bolju nogu", rekla je.

Htjeli mi to priznati ili ne, izgled je ono što prvo uočimo na drugoj osobi. Koliko nam je važan kod drugih jedna je stvar, a sasvim druga kad se postavi pitanje - Kad biste mogli promijeniti samo jednu stvar na svome izgledu, što bi to bilo?

Uzdasi i smijeh, a onda je krenula lavina. I oni koji su priznali da im je izgled bitan kao i oni koji su tvrdili suprotno. Pronalazili su jednu za drugom stvari koje bi na vlastitom izgledu popravili.

"Možda malo ovog špekića oko struka", rekla je Marina. Vanja bi htjela biti niža, a Zrinka bi htjela bujnu kosu. "Imam na tatu slabu kosu. Mama mi je imala baš gustu i jaku kosu i baš bi htjela ono gustu jaku", dodala je.

Damir bi sada, za razliku od Zrinke, pristao ne samo na gustu nego na bilo kakvu kosu i da prije spavanja pere zube, a ne sprema ih u čašu šali se. Briga je to koju Borna neće još dugo brinuti, ali i on bi nešto mijenjao – visinu.

Što kažu djeca?

Ekipa Provjerenog ključno je pitanje odlučila postaviti i djeci. Nitko od njih nije stariji od šest godina. I čim su riješili osnovne tehnikalije, mogli su početi s odgovorima.

Una nije sigurna što bi promijenila, a Borna Huško bi htio imati mrežu. "Nemam onu narukvicu za mrežu, a spiderman ima", dodao je. Magdalena Dakić voli imati krunu na glavi kad slavi rođendan.

"Da mogu rastegnuti ruku skroz do gore", odgovorio je Lukas. Gloria Nevrly Kelava htjela bi naušnice, a Vanja Ilić bi htio kapu od Thora. "I želim da mi imam onakve mišićaste ruke, da tu malo imam onako malo, ali tu isto i da imam onakve mišićaste ruke i da mogu dići čekić u zrak", naglasio je.



Željama i mašti granica nema, ali nitko od njih nije poželio biti viši, imati manji nos, ljepšu čeljust, tanje noge. Odgovori koji psihologinju Teu Knežević nisu nimalo iznenadili.

"Nekako djeca su tada više fokusirana na to što oni sa svojim tijelom mogu. Djeca su naprosto puno lakše u kontaktu sa time što dobivaju time što jesu u svome tijelu upravo takvo kako je i nekako manje imaju potrebu preispitivati je li ono dobro", objasnila je.

Kako odrastanje utječe?

No to se, kaže Tea, s odrastanjem itekako mijenja. Oko četvrte ili pete godine djeca su itekako svjesna svoga tijela, a nakon toga kreće i međusobno uspoređivanje. Pa od djevojčica koje daju odgovore poput Une koja bi šareni rog i kopita, a Gloria i Libertad Tuta krila, postajemo odrasle žene s malo drugačijim odgovorima.



"Smetaju mi moji podočnjaci malo onako koji su izraženiji", kazala je Marina, dok je Zrinka dodala: "Posebno ove dvije crte, mrgudice što se zovu na čelu". Vanja tu i tamo ode na botoks i hujaluronske filere. "Čak sam htjela ići na operaciju čela, zatezanje čela, ali me nisu htjeli jer sam premlada. Za 10 god ću zategnuti čelo, to je sigurno", naglasila je.

"Nekada ćemo čuti da su žene ljepši spol ili bolja polovica, ali isto tako mnoga istraživanja pokazuju da su upravo žene, ali i djevojčice i tinejdžerke izražavaju puno veće nezadovoljstvo svojim fizičkim izgledom upravo zbog toga što kroz društvo, medije, socijalne mreže i sve ostalo je puno snažnija poruka o tome kako bi trebale izgledati, što je to što trebaju mijenjati te kako usporiti znakove starenja ili nečega drugoga", objasnila je psihologinja.

Marija ne može usporiti starenje, toga je itekako svjesna, ali sve u svoje vrijeme, rekla je. Ne bi valjalo da danas izgleda jednako kao prije 40, 50 godina.

"Strukić je bio ovakav, uvijek sam bila mršava i svi su rekli da sam zgodna. Sad više nitko ne kaže da sam zgodna. Sad sam baka", rekla je. Mudrost koja očito dolazi s godinama. Danas bi mladoj verziji sebe koju su tada mučili kilogrami, s guštom očitala bukvicu.

Mislila je da je debela. "Jesam, nekada jesam mislila, čak sam i neki čaj pila. Imala sam 56 kila, a 164 sam visoka i to je kao meni bilo previše za moju visinu", prisjetila se.

Brzina, trendovi i utjecaj

Ma koliko je Mariji tada bilo teško, djeci i mladima danas je još teže, kaže psihologinja. "Svakako živimo u nezgodnom vremenu vezano uz čuvanje pozitivnog stava o vlastitom tijelu jer su jako jako snažne poruke o tome, što je poželjno, i ne samo da su snažne nego se te poruke i mijenjaju", rekla je.

Brzinom koju je nemoguće pratiti, koja vam stalno nameće osjećaj da niste dovoljno dobri i lijepi. Trend koji je sveprisutan, od igračaka, interneta, medija, beauty industrije. Teško je, ali nade i načina uvijek ima.

"Tako je važno da se roditelji tu ne osjećaju bespomoćno i kao ono uzalud je kada je ovo snažnije. Ne, ovo je snažno, ali uvijek će biti snažnije kako mi kroz odnos sa djecom komuniciramo o tome", dodala je psihologinja.

Bez posramljivanja, neprimjerenih komentara, ali i pazeći što i kako govore o vlastitom izgledu i tijelu jer djeca sve čuju i upijaju. Sebi bi dodali supermoći, a na pitanje što bi promijenili na onima koje vole, ovako su odgovorili.

Da mama ima krila kao anđeo čuvar", rekle su Gloria i Libertad. Vanja ne bi ništa mijenjao na Bruni. "Želim da bude ovakav, slatki", dodao je. Ni Borna ne bi ništa mijenjao na svojoj mami. "Mama je lijepa", rekao je.

"Još sam u super stanju"

I tako, u tren oka od dječjih želja dođemo do onih kada smo stariji. Marija u svojim godinama ništa ne bi mijenjala, kako u životu, tako i u izgledu.



Između se čini se nekako pogubimo. Važnija su nam tuđa mišljenja, trendovi, to da budemo prihvaćeni, isti. Zaboravimo se voljeti pa se onda, poput Damira, nekako opet sjetimo. I pomalo smiješno i pomalo gorko slatko prihvatimo takvi kakvi jesmo.

"U odnosu na nekakve frendove iz moje generacije, ja sam još uvijek u nekakvoj fit formi. Niti imam škembu, niti mi tako kad kažu, da oprostite na izrazu, jajca vise do koljena, niti imam podbradak, niti su mi podbuhli obrazi od alkohola. Za svoje godine sam još u super stanju", ispričao je.

"Kad bi stavili fokus na izgradnju kapaciteta za prihvaćanje toga i vidjeti kako sa time i dalje možemo biti neka dovoljno dobra i važna verzija sebe to bi bila onako lijepa i važna stvar za učiniti", objasnila je psihologinja.

Djeca se rađaju se bez kompleksa, bez srama i zapravo vole vlastito tijelo onako kako bismo ga trebali voljeti svi, uvijek. I s 5 i s 25 i sa 75 jer samo ćemo onda na pitanje s početka naše priče moći odgovarati kao djeca.

"Možda da budem lijepa poput sebe", rekla je Una, a i Gloria je zadovoljna sa svojim izgledom. Gloria i Libertad misle da ta ljepota dolazi od srca i ljubavi. Psihologinja je naglasila da djeci ne treba graditi samopoštovanje, samo ga ne treba urušavati.

