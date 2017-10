Mnoge su obitelji uništene zbog tog jednog čovjeka. Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s brojnim sugovornicima koji optužuju Zorana Krnetu, čovjeka koji se izdaje za učitelja joge i meditacije te istražila kriju li se iza opasne sekte i financijske malverzacije.

Sebe smatra bogom kojem je dopušteno sve, pa tako i život s više žena. Sljedbenici, psihički izmanipulirani, slijepo mu vjeruju; ljube mu noge, jedu samo 5 namirnica, jer im je on tako rekao pa zbog toga pate i od brojnih fizičkih poremećaja... Nakon njegovih seansi otuđuju se od bližnjih, postaju suicidalni.

Mnoge su obitelji uništene zbog tog jednog čovjeka. Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s brojnim sugovornicima koji optužuju Zorana Krnetu, čovjeka koji se izdaje za učitelja joge i meditacije te istražila kriju li se iza opasne sekte i financijske malverzacije te jesu li njegovi pristaše ljudi s visokih pozicija pa ga zbog toga nitko ne zaustavlja.

"Ima taj jedan moment šta je on pričao, to je dio hinduizma. Mi zapravo prakticiramo tradicionalna načela hinduizma u kojem je muškarac bog. Muškarac je bog svojoj ženi. Ti mene moraš poštovati kao boga, ti meni trebaš ljubiti stopala kad se probudiš... To sam ja čak i radila ispočetka, a njegovi sljedbenici to rade i dalje", kazala je Ines.

"Rekao im je da je on bog, maharadža", kazala je majka jedne punoljetne osobe koja je također u sekti. Najodaniji nose crvenu narukvicu od konca na ruci kao znak odanosti svom učitelju. I ogrlicu oko vrata. Ističe da je njeno dijete prešlo na stroži režim prehrane. Jede samo 5 namirnica. Uglavnom gladuje, na rubu je anoreksije, ima 15 kg manje...

"Nakon svega se bojim da ćemo od jednog zdravog djeteta dobiti jedno bolesno i prazno dijete... Ne znam hoće li nakon svega, ako se ikad izvuče, moći normalno živjeti", kaže ona."Nakon njegovih seminara dijete mi je dolazilo doma doslovno u stanju nekakve opijenosti, tupog pogleda koje je govorilo da ga mi ne volimo, da ne vrijedi više ništa..."

Sve o tome što je novinarka Provjerenog otkrila istražujući ovog učitelja joge i na koje sve načine uzima novac od ljudi pogledajte u večerašnjem Provjerenom u 22.30 na Novoj TV.