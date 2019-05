Emisija Provjereno večeras u 22:30 donosi priču o ekološkom problemu u srcu Baranje i prikazuje snimke nastale prije nekoliko mjeseci koje otkrivaju kako crijevo dulje od kilometra izbacuje tisuće kubika gnoja i fekalija u kanal u okolici Darde u Baranji.

Golemo područje u zemljišnim je knjigama upisano kao oranica u vlasništvu Belja. Usred polja na kojima se siju mahom žitarice u stvarnosti je otvorena kanalizacija, a jedini je objekt u krugu od kilometra svinjogojska farma Belje. Tragom snimke reporter Mato Barišić odlučio je provjeriti što se zapravo događa na spomenutoj oranici i razgovarati s autorom snimke.

„Uništavaju tlo jer nikome nije bitno. Svi koji rade tamo, menadžeri rade od danas do sutra, a netko tu mora ostati i živjeti od te poljoprivrede, a s takvim načinom uništit će tlo. Izgubit ćemo plodnost tla, sve će uništiti“, rekao je za Provjereno autor snimke koji je želio ostati anoniman. Siguran je, kaže, u ono što je vidio, a vidio je i da cijevi do ispusta dolaze s farme, i to preko polja. Jedino tko ima tako napredan sustav, kaže sugovornik, upravo je Belje.

Zaposlenik s farme rekao je kako su spremnici u koje se skuplja gnoj u sklopu svinjogojske farme, a za njihovo su pražnjenje odgovorni ratari, također u sklopu Belja. Iz Belja je poslano priopćenje u kojem se tvrdi kako oni već deset godina ne ispumpavaju gnojovku u tzv. lagune. Iz Belja, dakle, negiraju da oni to rade.

Načelnik općine Darda, koji se u početku šokirao viđenim, kasnije potvrđuje da zna za taj problem. „50 godina oni to rade tako i to je kod njih normalno i nitko ih ne pita niti ih dira“, kaže načelnik općine Anto Vukoja. Neovisni agroekološki analitičar dr. sc. Darko Znaor za Provjereno je rekao kako je nemoguće da se otpadne i sanitarne vode, kao i gnojovka, odlažu na taj način te je dodao kako je to apsolutno protiv svih propisa i protuzakonito.

Korištenje gnoja s farme u smislu obogaćivanja zemljišta legalno je i to se radi oduvijek, no očito kada postoji višak, svi se snalaze pa unatoč jasnim ograničenjima, godinama igraju na kartu da neće nitko vidjeti što se događa. Prema pravilniku, gnoj se mora držati u za to predviđenim vodoneprousnim spremnicima, a nikako ovako. Korištenje gnojovke, kako ju farmeri zovu, prema regulativama EU-a ograničeno je od svibnja do rujna, i to korištenjem sustava ubrizgavanja, zato što je u protivnom veća šteta od koristi. Sporne snimke nastale su usred zime, baš kada se ne smije.

Nakon dva tjedna stigao je i odgovor iz Državnog inspektorata, a tko je odgovoran za ovaj problem, pogledajte u priči Mate Barišića u Provjerenom, večeras u 22:30 na Novoj TV.