Četvorica dječaka iz ove priče postala su viralni hit jer je snimka kako igraju šijavicu, staru seljačku igru, poharala društvene mreže. Viču, bacaju ruke, izgledaju kao da će se svake sekunde potući, a oni se samo dobro zabavljaju.

U srcu Dalmacije sa svega tristotinjak stanovnika je Sutina. Nekada zbog ubrzanog infrastrukturnog razvoja poznatija i kao – mala Švicarska.

Mura, šijanje ili šijavica. Stara je to talijanska igra u kojoj strastveni i glasni uzvici i u 21. stoljeću odjekuju Dalmatinskom zagorom. Prije dva mjeseca video u kojem četvorica dječaka igraju šijavicu oduševio je korisnike društvenih mreža.

''Nisam odmah moga vjerovati da oni mogu to jer malo tko to više igra šijavicu'', kaže Dujo Mijić, otac Ante i Tea, dječaka koji igraju šijavicu.

''Što se ima tu pričati?''

Njihovi sinovi u čudu su gledali ekipu Provjerenog koja ih je došla snimiti. Kažu, što se ima o tome pričat?

''Ljudi skaču s padobranon, surfaju ispod valova 30 metara, a mi tu sjedimo za stolom i lupamo po njemu. Ja mislim da to nije nikakvo čudo'', kaže 16-godišnji Jure Stričević. Legende, genijalci, čudo. Tako ih časte u komentarima.

Ne bi tko danas imao nastaviti tradiciju šijanja da prije 17 godina dvije žene u Sutini nisu pronašle zajednički jezik – Marija Mijić i Ana Stričević, majke dječaka koji su osvojili Internet.

Roditelji ne mogu biti ponosniji

Nove neviste, a vrlo brzo i novopečene majke. I to sa samo dva mjeseca razmaka.

''Ja sam kao majka preponosna, moram vam reći. Ja sam jednostavno toliko zadovoljna kako su ta djeca odgajana jer ja i muž smo od početka stvarno dosljedni. I to se sve sad isplatilo'', kaže Ana Stričević, Josipova i Jurina majka.

S fažolom i manistrom ili bez njih, njihovi su sinovi izrasli u prave momčine, kuća do kuće. U jednoj Teo i Ante, a u drugoj Josip i Jure. Tinejdžeri su to kojima su mobiteli i društvene mreže zadnje na pameti. Nemaju oni za njih vremena, ali za novu partiju se vremena uvijek nađe.

Kako se uopće igra?

Teško je objasniti kako se igra kad to dođe prirodno. A za furešte pojednostavljeno – dok jedna ruka broji punte, odnosno bodove, druga se natječe. Igrači istodobno pokazuju prste izvikujući brojeve u rasponu od 2 do 10. Po jedan punat osvaja onaj koji pogodi zbroj prstiju svoje i protivničke ruke.

Ključ igre je prije sreće - pametna taktika. Pojedini igrači ponavljaju iste brojeve dok drugi u svakom bacanju pokazuju nešto drugo. Netko tko igru promatra sa strane, mogao bi zaključiti da je riječ o svađi.

''Bilo je tu i fizičkih obračuna i svađa, jasno. To je igra koja je brza i lako to dođe, a obično se počne igrat kad već promili narastu, znači nakon balota, nakon karta i takvih stvari'', govori Marko Stričević. Kaže, u Italiji je šijavica jedno vrijeme, upravo zbog potencijalne eskalacije sukoba među igračima, bila zabranjena.

''U tome je ta bit žara toga, kad vidite tu djecu kako se oni žeste. Nije to čovječe, igrate na mure'', kaže Marko.

Šijavica opjevana i u filmovima

Emocije koje izaziva šijanje, već sedamdesetih godina opjevane su u filmovima. Kad se tijekom igre užari atmosfera, u nečemu treba pronaći smirenje. Sedamdesetih su se ljuljale stražnjice, a u dvorištu Stričevića ljuljaju se stolovi.

''Prije su to bili plastični stolovi i obično bi pucali. Prvo su razbili jedan naš stol koji je bio tu ispred kuće, onda je moja zaova rekla: 'Ja ću im dati svoj stol'. Međutim, razbili su i njen stol'', ispričala je Ana Stričević.

Igra koja učvršćuje prijateljstva

Šijavica se igra u Dalmatinskoj zagori, a nitko nikada nije upoznao igrača koji nema dalmatinske krvi. Jer za kvalitetu je nužan buran dalmatinski temperament. Igra je to koja prijateljstva ne razara, nego učvršćuje.

''Pa možda neki misle da je to dosadno, da je to seljačka igra, vlajska kako bi se reklo. To je seljačka igra, al stara seljačka igra koja izumire i zašto je se ne bi igralo?'', poručuje 16-godišnji Ante.

Sveti Ilija zasad jedini uspije na istom mjestu okupiti više desetaka igrača.

Igra se tradicionalno već 80 godina. Ove godine rastjerao ih je koronavirus, no iduće u srpnju vraćaju se za stare stolove.

