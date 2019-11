Trebaju mu kolica, a ne može ih dobiti. O tom slučaju ekipa ''Provjerenog'' prvi je put izvještavala prije 11 godina, ali i prije godinu dana. Sada su se ponovno vratili na njihov kućni prag, ali situacija ni danas nije ništa bolja.

Nisveta i Vehid Okanović imaju dva odrasla sina koji žive s progresivnom mišićnom distrofijom – Edina (36) i Amira (41). Edin je završio pravni fakultet i radio je na sudu dok je mogao, a onda je počeo pisati knjige i pjesme. Amir je u nešto težem stanju. Osim mišićne distrofije obojica imaju i niz drugih zdravstvenih problema. Otac sinovima redovito pazi na šećer u krvi, jer u nizu dijagnoza imaju i dijabetes. Od najmlađih dana naviknuti su na prepreke, ali odbijenice za nova Amirova kolica koja bi mu olakšala teško zdravstveno stanje i na koja, tvrde, imaju pravo, ne mogu razumjeti.



Amir vidi slabije nego prije i upravo to donijelo mu je nove probleme. Naime, zbog lošijeg vida Povjerenstvo koje odlučuje tko će dobiti kakva kolica ne želi biti odgovorno ako dođe do nesreće prilikom upravljanja kolicima.



Uzaludno su Okanovići objašnjavali da Amir sam ionako ne upravlja kolicima jer i ne može, već to čine njegovi roditelji ili asistent. ''Povjerenstvo se boji što će biti ako Amir ode u provaliju ili nešto slično, ali on ne može sam puno toga, pa ni jesti'', objašnjava njegova majka Nisveta Okanović.



U kolicima kojima se trenutačno služi Amir ne može sjediti predugo, zdravlje mu se pogoršalo i trebaju mu posebno prilagođena. Dva puta prolazio je posebne liječničke preglede, fotografirali su ga, prošao je mučnu proceduru, nakon koje su i liječnici zaključili da mu trebaju druga kolica.



Rješenje koje postoji je jednostavno - upravljač kolica postavi se straga, no tu se otvara novi problem, takva kolica moraju biti na popisu pomagala, a sada to nisu.



Pisali su brojne dopise, čak i premijeru, no često bez odgovora. Odgovori koje su i dobili nisu rezultirali boljim uvjetima za Amira. Ekipa Provjerenog o njima je izvještavala i prije godinu dana, a od tada nema pomaka. Sve dok sustav u njima ne prepozna ljude kojima mora pomoći, ni oni, a ni Provjereno neće odustati.



