Večerašnje Provjereno ekskluzivno prikazuje raskrinkavanje slučaja prostitucije u Zagrebu. Ogorčeni susjedi sumnjali su kako se u stanu u njihovoj zgradi, u navodnom salonu za masažu, odvija sve samo ne obična masaža.

''Vidjeli smo da to nije baš, ajmo reći, nekakva klasična djelatnost jer nakon nekog vremena počele su dolaziti samo muške osobe'', rekao je za Provjereno anonimni svjedok. Klijenti su samo muškarci, kažu anonimni svjedoci, a registracije automobila u kojima dolaze su zaista raznolike: od diplomatskih, iz cijele zemlje, do onih iz susjedne Bosne i Hercegovine. Posebno zabrinuti susjedi su postali nakon nekoliko bliskih susreta s klijentima, a ostaje im samo sumnjati da se iza vrata odvijaju mutni poslovi.

''Vidite da nešto s tim osobama koje dolaze na tu lokaciju, kao da su u strahu, kao da su tu došli radi zbog ne znam kojih razloga. Nešto se sumnjivo događa'', izjavio je anonimni svjedok. U protekle dvije godine, kažu, svega su se nagledali. Govore kako su policiju zvali u nekoliko navrata, ali kažu da prave reakcije nije bilo.

Tragom priče, ekipa Provjerenog dežurala je danima na parkingu ispred zgrade i snimila brojne muške klijente koji su dolazili do navodnog salona za masažu. Reporter Provjerenog Ivan Čorkalo preko jednog od njih uspio je doći do broja telefona od djevojke iz stana, a potom istražiti što se odvija iza zatvorenih vrata toga salona. ''Masaža s ručnim pola sata 300, masaža body to body pola sata 400'', rekla je žena s druge strane telefona. Novinar je prema dogovoru otišao u stan, a vrata mu je otvorila djevojka odjevena u čipkasto donje rublje i štikle. Ona je reporteru tvrdila da se salon bavi isključivo masažom i da nema pružanja seksualnih usluga.

Susjedi tvrde da su na sve upozoravali i vlasnika stana, koji nije obraćao pozornost na to. ''Da sam znao, odavno bih to riješio, a ovo s Vaše strane mi je bilo... Mislim, ja sam bio tamo, sve je to izgledalo normalno, nisam imao priliku ovako kao vi nastupiti. Ja sam bio tamo i ovako i prije 4-5 mjeseci s policijom jer je bila neka provala, pa su oni išli gore i tako dalje. Nije bilo nikakvih indicija'', rekao je vlasnik stana reporteru Provjerenog.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je 20-godišnju djevojku zbog sumnje da je zbog materijalne dobiti stupila u kontakt s više ženskih osoba i s njima dogovarala kako će pronaći klijente i pružati im seksualne usluge uz novčanu naknadu.

Istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu podnesen je prijedlog za određivanjem istražnog zatvora, no taj je zahtjev odbijen te će se djevojka braniti sa slobode.

Što je djevojka u navodnom salonu rekla reporteru, tko stoji iza svega i kako je riješen slučaj nakon što je za njega doznala i policija, pogledajte u priči Ivana Čorkala u Provjerenom večeras u 22:30 na Novoj TV.