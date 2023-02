Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić izjavio je u nedjelju da se provjerava autentičnost svih odluka o posvojenju djece iz DR Konga, koje su potvrdili hrvatski sudovi.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić je u nedjelju potvrdio da se provjerava autentičnost odluka o posvojenju djece iz DR Konga, ali nije to želio dalje komentirati kako ne bi naštetio hrvatskim posvojiteljima kojima se sudi u Zambiji.

“Postoji problem u pravnoj i političkoj praksi u DR Kongo. Točno je da je DR Kongo u svom zakonu donio izmjenu kojom se zabranjuju postupci međunarodnog posvojenja dok se ne formira centralno tijelo, međutim, to tijelo nije formirano od 2016. do danas. Ravnatelj u njihovoj agenciji je rekao da nisu dopuštene baš nikakve iznimke, ali neosporno je da su sudovi nakon 2016. donijeli negdje između 40 do 70 odluka kojima su odobrili međunarodna posvojenja”, rekao je gostujući na N1 televiziji.

Milanović želio pomoći uhićenima u Zambiji: ''Pokušao sam doći do nekih kontakata, ali zaboravite...''

DR Kongo je potpisao Opću UN-ovu konvenciju o pravima djeteta, koja kaže da je temeljni kriterij odluka o pravu djeteta dobrobit djeteta, kaže Dobronić, pa su neki kongoanski sudovi u pojedinim slučajevima odlučili da predstavlja dobrobit djeteta odobriti međunarodno posvojenje.

Time sud nije povrijedio zakon jer međunarodna konvencija ima prednost u primjeni nad domaćim zakonom, tvrdi Dobronić dodavši kako "iz svega proizlazi da su Vlada DR Konga i njihovi sudovi na neki način na ratnoj nozi".

Na pitanje jesu li hrvatski sudovi bili dužni provjeriti legalizaciju isprava odgovara kako su "sudovi trebali postupati opreznije", a sada imaju uputu da postupaju preciznije.

"Posvojena djeca su hrvatski državljani"

No, iz obrazloženja suda DR Konga proizlazi da su oni imali pojedine isprave hrvatskih centara za socijalnu skrb, koje su prihvaćali bez legalizacije.

Moguće je, prema načelu uzajamnosti, da ako jedna država ne traži legalizaciju, ne moramo ni mi, pa su naši suci prihvatili znatan rizik i nisu poslali isprave na redovni put legalizacije, rekao je.

Predsjednik Vrhovnog suda također smatra kako nije moguća revizija slučajeva posvojenja koji su već provedeni.

Odvjetnik o Hrvatima u Zambiji: "Viši sud ne može donijeti težu odluku"

“Ono što je provedeno, to su zakonito provedeni postupci i upisi i ne smiju se osporavati. Sumnja je jedno, a ona mora biti dokazana crno na bijelo”, poručio je.

Dobronić smatra kako postoji šansa da se postupak protiv osmero posvojitelja prebaci iz Zambije u Hrvatsku te ističe da posvojena djeca jesu hrvatski državljani.

“Zambija nema temelja osporavati hrvatsko državljanstvo te djece jer isprave koje je izdao MUP su valjane, nisu krivotvorine. Najmanje što moraju napraviti je da omoguće predstavnicima naše države da obiđu tu djecu", kazao je.