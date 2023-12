Rastu tenzije između prosvjednika: "Mi smo stvorili ove zakone, a mi ćemo ih i kršiti ako treba"

Nastavljaju se prosvjedi slavonskih stočara, novo okupljanje održano je u Kutini. Podršku su u subotu dobili i u Drnišu, 150 sudionika prosvjednom vožnjom uputilo je apel za mjerama kojima bi se zadržala tradicionalna poljoprivreda.

Uživo iz Slavonije gdje rastu tenzije među seljacima javila se reporterka Dnevnika Nove TV, Matea Drmić.

"Seljaci su u Novoj Gradišci zadovoljni pregovorima s Ministarstvom, nisu više na cesti, ne prosvjeduju, dok s druge strane su otvorena dva nova punkta u Donjem Miholjcu i na Lipovcu", izvijestila je reporterka.

"Pozdravljamo sve odluke što su Ministarstvo i Vlada donijeli, o 600 eura za kupovinu polutki, hvala ministrici što je donijela te neke odluke, no nisu onu glavnu, a to je svinjokolja. Mi ćemo još ustrajat do daljnjega, međutim ima tu nešto drugo sada.

Ja bih rekao, nekad su naši djedovi i bake rekli 'sačuvaj nas Bože kuge, gladi i rata'. Rat smo imali, kuga je došla, glad slijedi. Seljaci koji se idete svako jutro počešljati i umiti pred ogledalom, stavite neku crnu maramu na glavu da se ne vidite. Da vaši ljudi ovdje zebu i kisnu, a vi kod kuće u toplom sjedite. Nitko tu neće ništa izboriti osim nas samih. Znači ovako, dođite na cestu i dobit ćemo sve. Bez obzira što sam sada pozdravio te neke odluke, mi ostajemo do daljnjega i izborit ćemo i svinjokolje nadam se", rekao je Stjepan Filić, svinjogojac.

"Kuga je bila u povijesti uvijek i suzbijala se, tako će se i ova suzbiti i nestat će, a mi ćemo i dalje živjeti u svojem selu hoćemo li i dalje imati svinje ili nećemo. Jer ako naši građani sad ne podrže ovo, ne čitaju između redova. Svinjac treće kategorije može samo prodati svinju onom tko ima svinjac treće kategorije, a on ga ima u Vukovaru ili Zagrebu, ima krizmu ili krštenje ne može od mene kupiti prase jer nema svinjac treće kategorije", dodao je Filić.

Na pitanje reporterke jesu li svjesni da pozivaju na kršenje zakona Filić je odgovorio: "Ne, uopće ne, mi nismo nikada kršili zakon, mi smo ovu državu stvorili, mi smo stvorili ove zakone nažalost glasajući za njih, a mi ćemo ih i kršiti ako treba".

Vođa Pokrovac

"On je pošteniji od mnogih njih i u Vladi i u Saboru. S ovog mjesta još pozivam sve saborske zastupnike koji su u oporbi, rekli su da oni tu ne trebaju učestvovati, neka masovno dođu, neka nas podrže", istaknuo je Filić.

"Ima nas puno, ima tu i traktora dosta, ali mi smo jako žilav narod, Hrvati su žilav narod. Mi smo došli iz Irana i preživjeli sve, tako ćemo i ovo", poručio je.

"Javnost ne zna o čemu se radi, da će nagodinu biti gladni, ne daj Bože opet neke korone i zatvaranja granica i karantene, neće imati što za jesti, nema samodostatnosti, nema ničega", napomenuo je Filić.

Iako su većina zahtjeva zadovoljena, svinjogojci ne žele odustati "glavni zahtjev nije odobren i ako mi sad pokoljemo naše svinje, one neće ići prema velikim farmama, kuga neće ići prema velikim posjednicima, oni će ostati bez kuge. Mi pobijemo naše svinje, kuga se neće imati odakle proširiti", objasnio je Filić.

"Svinjogojci ne žele odustati od svojih zahtjeva", zaključila je Drmić.

