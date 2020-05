Udruga Glas poduzetnika najavila je novi prosvjed. Od premijera Plenkovića traže sastanak.

Na jutrošnjem sastanku tri velike leasing kuće potvrdile su da će ispoštovati preporuke HANFA-e za zamrzavanje leasinga na 12 mjeseci, dok se, unatoč pozivima, nisu pojavili predstavnici Ministarstava turizma, financija i prometa, priopćila je Udruga.

Zbog toga je najavljen veliki prosvjed prijevoznika u četvrtak 21. svibnja, kojem će se pridružiti i ostale djelatnosti vezane za turizam i ugostiteljstvo te članovi UGP-a.

Prosvjed će se održati samo u Zagrebu. Počet će, kao i prošlog četvrtka, na parkiralištu pored Zagrebačkog velesajma, a završava na Markovu trgu u 13 sati, kada Udruga očekuje sastanak s premijerom Plenkovićem.

Nakon što je HANFA izdala preporuku leasing društvima da ne poduzimaju mjere prisilne naplate prema do tada urednim platišama te da prestanu naplaćivati obračunate kamate u razdoblju moratorija, danas su Unicredit, Erste i Raiffeisen leasing potvrdili kako će poštovati preporuke te kako su već odobrili ili su u procesu odobravanja moratorija na 12 mjeseci.

Ostala leasing društva dobit će od Udruge leasing društava zahtjev da se očituju o tome hoće li i oni ispoštovati preporuke HANFA-e. Inicijativa PPP, zajedno s udrugom Glas poduzetnika, predložila je mjere koje su već poduzele neke članice EU-a.

Napominju kako je primjerice Mađarska donijela zakon o potpunom zamrzavanju glavnice i kamate kod leasing kuća, Njemačka donosi zakon s izravnim novčanim potporama prijevoznicima i moratorije do 30. rujna, a Slovenija je osigurala 40 eura potpore (nadoknade štete) dnevno po autobusu do kraja godine, uz plaću za zaposlene i moratorije do kraja godine, a u donošenju je odredba o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 36 posto prošlogodišnjeg prometa prijevoznicima.



Ističu kako zbog izostanka interesa mjerodavnih u rješavanju ovih problema, u četvrtak u 5 do 12 organiziraju novi prosvjed.

"Prijevoznici doslovno više nemaju ni za gorivo! Iz svakog grada će ljudi skupiti novac za gorivo za nekoliko autobusa i doći će u Zagreb na prosvjed iz Dubrovnika, Makarske, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke, Istre, Varaždina i Međimurja", rekao je Marko Slišković iz Inicijative PPP.

"Izuzetno smo nezadovoljni ignoriranjem koje doživljavamo od strane nadležnih Ministarstava i Vlade RH. Smatramo da se hitno moraju uključiti u rješavanje ovog problema jer će deseci tisuća ljudi ostati bez posla i egzistencije.

Očekujemo da nas u četvrtak u 13 sati premijer Plenković primi na sastanak da dogovorimo konkretne sljedeće korake. Ovo je posljednji put da tražimo sastanak nakon što nas je već nekoliko puta odbio i na taj način još jednom pokazao kako je vladajućima stalo jedino do izbora, a ne do građana i gorućih gospodarskih problema", rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Pozvao je građane da im se pridruže u prosvjedu, ali bez stranačkih obilježja.