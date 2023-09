Zbog smrada u Puli okupili se brojni građani: "Politika ne radi ništa, daju obećanja bez rezultata"

Prosvjed zbog smrada s Kaštijuna i nefunkcioniranja županijskog centra za gospodarenje otpadom održan je na pulskom trgu Portarata. Svoje nezadovoljstvo iskazalo je oko 300-tinjak okupljenih građana.

Prosvjed je održan u organizaciji inicijative "Čist zrak, duga ljubav" iz koje su upozorili da je kvaliteta života umanjena te da se ljudi boje za svoje zdravlje i zdravlje svoje djece.

S druge strane, istaknuli su, Kaštijun ne radi u skladu s okolišnom dozvolom, biootpad se ne odvaja na cijelom području Istre, a ogromni troškovi Kaštijuna se samo gomilaju.

Na prosvjedu su govornici iznijeli činjenice koje ukazuju na problem koji imaju ljudi u okolici županijskog centra za gospodarenje otpadom te ocijenili da je od početka riječ o promašenom projektu.

"Kaštijun je počeo raditi u kvaru, s nedostacima. To se pokazalo kroz cijelo ovo vrijeme i zato smatramo da taj centar kao takav ne smije raditi, ne smije biti županijski Centar te mora biti dislociran. Treba pronaći drugu lokaciju za drugi centar, a za to je potrebna sinergija građana i politike. Politika ne radi ništa, oni samo obećavaju, a rezultata nema", rekao je glavni organizator prosvjeda i aktivist Boris Kapuralin.

Kaštijun treba prestati s radom, a smeće dislocirati na ostale gradove

Na skupu prozvani su mnogi - od gradonačelnika Pule i drugih istarskih gradova do istarskog župana te direktora Kaštijuna. Govornici su ustvrdili da su "kvarovi na strojevima postali konstantni, potreba za zajmovima i pokrivanjem financijskog poslovanja postali su nužnost, a smrad koji je preplavio cijelo područje oko centra nije spriječen, unatoč višestrukim najavama o zaustavljanju širenja neugodnih mirisa te dodatnim investiranjem u tu svrhu".

"Potrebno je rasteretiti Kaštijun, a smeće koje se skuplja dislocirati na ostale gradove. To se može napraviti već od ponedjeljka, no to neće riješiti problem. Problem će se riješiti kad Kaštijun prestane raditi kao županijski centar i da ne radi više ovdje", poručio je Kapuralin.

I ostali govornici odnosno članovi radne skupine za Civilni nadzor apelirali su na sve dionike vlasti u Istri da hitno donesu odgovarajuće odluke vezane uz uspostavu cjelokupnog sustava zbrinjavanja otpada u Istri, definiraju lokacije nužnih nedostajućih postrojenja kao što su sortirnice, kompostane i bioplinsko postrojenje.

"Kaštijun je udaljeno svega jedan kilometar od naselja gdje žive tisuće ljudi, gdje ima kampova, hotela odnosno od mjesta gdje se ostvaruju milijunski brojevi noćenja tijekom sezone. Uvjeren sam da je politika izgradnjom ovog centra dovela do devastacije južne Istre", zaključio je Ivica Rogulj te ustvrdio da je "Kaštijun postao županijski centar gomilanja otpada".