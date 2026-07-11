Prvi dan Ultre u brojkama: 50 intervencija hitne, privedene 94 osobe i 40.500 eura policijskih kazni

Split ponovno živi Ultru. Prva večer festivala rasplesala je Park mladeži. Deseci tisuća partijanera i glazba do ranih jutarnjih sati. Na ulazu se provodi temeljita provjera. Za dobru zabavu u redovima se strpljivo čekalo. Ulaznica nije jedini trošak, a cijene su u prosjeku kao i lani.

Prva večer za policiju prošla je bez većih incidenata. Hitna pomoć imala je pedeset intervencija, a šest osoba dio noći provelo je u bolnici.

Ultra obara rekorde Foto: Dnevnik Nove TV

Ultra obara rekorde Foto: Dnevnik Nove TV

Festival u Splitu prati reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić. Javio je kako je prošao start festivala i što kažu službe. Privedeno je 94 osobe zbog manjih prekršaja, ali i zbog preprodaje droge.

Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Naplaćeno je negdje 40.500 eura kazni što je nekakvi prosjek iz prethodnih godina", rekao je Paško Ugrina, Pu splitsko dalmatinska.

Na prvom danu Ultre su zaplijenjene razne vrste druge, a Ugrina ističe kako pravila u zapljeni nema. Nema zabilježenog remećenja javnog reda i mira u zoni Ultre, tek jedan incident je zabilježen izvan.

Ultra obara rekorde Foto: Dnevnik Nove TV

Paško Ugrina, Pu splitsko dalmatinska Foto: Dnevnik Nove TV

Festivalski ritam tek se zagrijava, a pred svima su još dvije neprospavane noći.

Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Mikića.