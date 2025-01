Propusti u gradnji napravili milijunsku štetu, MORH u ozbiljnim problemima: "Objekt ima skrivene mane..."

S vojnicima će u vojni neboder i majstori! Niz ozbiljnih propusta u gradnji skrivenih iza fasade - razotkrilo je i potvrdilo vještačenje!



"Propust koji je napravio najveću štetu je krivo spajanje odvoda na 11 katu i kad su se ljudi uselili u taj apartman, počelo je istakanje prema van, natapanje, trebalo je neko vrijeme da to izbije. Onda su se pojavile gljivice, pa mi nismo bili sigurni je li to curenje s krova, je li kapilarna vlaga...", rekao je Ivica Grebenar, ravnatelj Uprave za materijalne resurse.



I taj dio objekta nije više bio uvjetan za smještaj! A kako bi i bio, polovicu nebodera zatvorili su zbog vode, vlage i drugih kvarova. 40-ak kadeta i privremeno iseljenih časnika - još su podstanari.



"Zdravlje ljudi koji bi živjeli u tim prostorima je bilo ugroženo. Prebacili smo ljude iz istočnog u zapadno krilo - dio, a dio je raspoređen po ostalim smještajnim objektima", objasnio je Grebenar.



Kažu, sve je počelo s useljenjem prije gotovo tri godine. Šteta zbog loše obavljenog posla - zasad se penje na više od 1.3 milijuna eura.



"Na to treba dodati troškove vještačenja, naših hitnih intervencija s kojima smo spriječili daljnje propadanje, troškove tehničke potpore vještačenju - jer on dođe, ali netko mu treba i otvoriti da vidi što je", objasnio je Grebenar.



Ono što su negirali i uglavnom umanjivali - danas otvoreno priznaju. U Ministarstvu obrane govorili su da nemaju tehničkih problema s instalacijama u vojnom neboderu. I ignorirali upozorenja koja su se na kraju pokazala - točnima. Sada sve što je loše treba popraviti. Pa i ugrađeni lift koji je u neispravnom stanju!



"Objekt ima skrivene mane. One su nastale zbog grubih kršenja, kako projekta, tako i osnovnih pravila struke i kod gradnje, ali i kod nadzora! To se u prijemu nije moglo utvrditi", rekao je Grebenar.



Tuđe greške u višekatnici čiju su gradnju i opremanje dogovarali oni prije njega - nedavno su zasmetale i ministru obrane Ivanu Anušiću. "Izgradili su ovu zgradu u kojoj ja živim, u vojarni, pa nema tople vode već dva mjeseca...".



S njezinim otvaranjem se žurilo - iako nije bila dovršena. Zbog niza kritika u međuvremenu se odustalo od ugradnje jacuzzija na vrhu!



Bivši ministar obrane Mario Banožić je na pitanje odgovorio da je odluku o izgradnji donio samostalno te da nije bio pod utjecajem nikog iz Vlade.

Grebenar ističe da je ovo odgovornost izvođača radova i nadzora. "Mi ćemo još jednom pozvati izvođača radova da sanira uzroke i posljedice, a ako on to ne bude htio mi ćemo ići u sudski postupak!".



U splitskoj tvrtki Lavčević koja je gradila - šute na prozivke. MORH-u su rekli da im je jamstveni rok prošao. Gotovo 9 milijuna eura za neboder koji nema svoju svrhu sada se čini kao bačen novac.

Pročitajte i ovo Nezadovoljstvo visokim cijenama Građani bojkotiraju trgovine, promet se prepolovio: "Neki su trgovci baš danas podigli cijene"

Pročitajte i ovo ograničenje cijena Evo kako su vladajući i oporba reagirali na bojkot: "Imam i ja djecu i obitelj..."