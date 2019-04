Policija je cijelo poslijepodne obavljala očevid nakon što je pronađeno tijelo nestalog zagrebačkog studenta Karla Kurtanjeka. Uživo u Dnevnik Nove TV javio se novinar Ivan Forjan, koji je rekao da policija još uvijek pokušava rasvijetliti ovaj tragičan slučaj.

Nakon osamodnevne potrage, policija je pronašla tijelo 23-godišnjeg Karla Kurtanjeka. Uživo u Dnevnik Nove TV javio se novinar Ivan Forjan, koji je rekao da nema naznaka da je Kurtanjek umro nasilnom smrću.

"Prema onome što je objavila policija, na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na kazneno djelo a, kako doznajemo, nije riječ o nasilnoj smrti. Karlovo tijelo, kako se neslužbeno doznaje, pronađeno je kod mosta na Jankomiru, no policija ne otkriva koji ih je trag doveo do tamo", rekao je Forjan.

Podsjetimo, Kurtanjek je posljednji put viđen u zagrebačkom naselju Vrbani. Njegova je obitelj u ponedjeljak pronašla njegovu oporuku kojom je svu svoju imovinu ostavio roditeljima.

"Policija je tijekom intenzivne potrage pročešljala snimke s nadzornih kamera. Razgovarali su s njegovom obitelji, ali i prijateljima, no do danas nijedan trag nije ih doveo do rasvjetljavanja njegova nestanka", rekao je Forjan te dodao da "policija nastavlja s istragom ovog tragičnog slučaja".

