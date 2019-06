Zaista su neobične neke okolnosti tragedije na odmorištu kod Novske, pa je glavno pitanje koje ostaje kod mnogih građana: što je bilo u glavi tako iskusnog vozača da se tako ponašao u prometu. Kako izlaze detalji istrage iskusni prometni stručnjaci mogu već isključiti brojne mogućnosti i lakše rasvijetliti uzrok nesreće.

O tragediji na odmorištu kod Novske i mogućim uzrocima reporter Dalibor Špadina u Dnevniku Nove TV razgovarao je s Rajkom Horvatom, prometnim stručnjakom.

Što Vi mislite da se dogodilo, je li vozač zaspao u kritičnom trenutku?

Sve je manja mogućnost da je tehnički kvar uzrok prometne nesreće, prema izvještajima i Državnog odvjetništva i vještaka koji obavljaju istragu. Moguće je da je u jednom trenutku imao tzv. mikrosan.

Što je mikrosan?

Mikrosan se događa u trenutku kada mozak više ne može procesuirati nikakve informacije i on zaspe. Možete otvorenih očiju gledati cestu, ali ne percipirate sve događaje, ali kada se probudite, a to je najčešće dvije, tri, četiri sekunde, onda se pri takvoj brzini događaju ovakve stvari.

Ako se to dogodilo, kako je tekao taj razvoj događaja prema vašem viđenju? Kada je zaspao, kada se probudio, zašto nije kočio? Kada je uopće mogao kočiti?

Istražitelji bi prije svega trebali usmjeriti pažnju na to koliko je goriva imao, s obzirom na to da je naglasio da je skrenuo na odmorište da natoči gorivo. Bitno je, da je tih 130 kilometara koliko je vozio autocestom koristio taj tempomat. Tempomat je za teretna vozila jako opasan. Jer vozač nema nikakvu aktivnost s nogama, nego samo drži upravljač i ta monotonija vožnje stvara psihološki zamor mozga i može doći do tzv. mikrosna.

Gdje mislite da je mogao nastupiti taj mikrosan?

Očito kada je skrenuo na ugibalište, na traku za zaustavljanje, moguće je da se u tom trenutku opustio, znao je da će doći na ugibalište i u tom trenutku je možda nastupio mikrosan zbog njegove nereakcije. Uopće nije reagirao, a svi sustavi prema izvještajima Državnog odvjetništva su bili ispravni.

Što je s kočenjem?

Upravo u tom momentu kad je nastupio mikrosan, on nije imao nikakvu kontrolu nad vozilom, odnosno tek kada je udario u rizol, tada je bio mali trag kočenja, ali, važno je, budući da takvo vozilo ima zračni jastuk, vjerojatno ga je malo podiglo i vozač više nije mogao nogom do kočnice. 90 kilometara na sat je 25 metara u sekundi, onda si možete zamisliti koja je to brzina, koliko mu je trebalo da se zaustavi.

Ostaje sumnja na zavoj koji je prošao u snu - to ste već vidjeli?

To spada u rubriku ''vjerovali ili ne''. Vjerujem da se više nikada neće ponoviti takva vrsta nesreće. Da je možda udario u uređaj za pumpanje guma ili jarbol, vjerojatno bi cijeli tok prometne nesreće bio drugačiji.

Što je s brzinom s kojom je došao na prilaznu cestu 90 km/h. Tu je još trebao biti svjestan, ima li tu njegove odgovornosti?

Ne bih htio špekulirati. Detaljna istraga će pokazati je li on bio svjestan ili nije. Ako nije bio svjestan nije mogao ništa kontrolirati.

