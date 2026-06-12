VIDEO Malom ulicom jure kamioni, stanovnica upozorila na problem: "Dok se nešto ne dogodi..."

Promet Ulicom svete Barbare u velikogoričkom naselju Velika Mlaka postao je za stanovnicu te ulice veliki problem. Otkako je glavna cesta kroz mjesto koja vodi prema Zagrebu zatvorena zbog rekonstrukcije, ovom ulicom prolazi više automobila, ali i kamiona. Sanju Skelić posebno uzrujava što većina vozila ne poštuje ograničenje brzine, a s obzirom na to da ulica nema ni nogostup ni uspornike, uvjerena je da se radi o opasnosti za pješake i bicikliste.

"Sve razumijem, promet se preusmjerava, tako je uvijek, samo naša ulica uvijek ostane zakinuta. Naša je ulica relativno malen ravni prostor, cesta je uska, a i inače se tu voze prestrašno, ali policija ne reagira iako im redovito šaljem pritužbe", objasnila je i dodala da se zbog prometa žalila i mjesnom odboru, kao i gradskim institucijama.

"Jednostavno mi je prekipjelo da nitko ništa ne poduzima", dodaje.

Skelić smatra da bi u njezinu ulicu trebalo postaviti policijske kamere, ili barem uspornike, a neophodan je i nogostup te novi asfalt.

"Neki ljudi imaju razumijevanja da su u naseljenom mjestu i da se tako trebaju ponašati, ali 90 posto njih, nažalost, nema. I onda je tu taj veliki zavoj, iza njega je zebra, pa roditelji manju djecu moraju pratiti u školu", kaže Sanja Skelić. Napominje da su poseban problem veliki šleperi koji prolaze ulicom, pa se pita zašto oni ne koriste neke alternativne pravce koji su prilagođeniji prometu velikih vozila.

"Uništili su cestu prije, sad će ju uništiti detaljno. Policija već ima noćne more kad nazovem i prijavim auto koji vozi 'po zraku'. Dok se nešto ne dogodi, a dogodit će se, tako je nažalost. Ne daj Bože da se nekome mom nešto dogodi... Neke se stvari trebaju mijenjati pod hitno", kaže stanovnica.

Posebno je prometno ujutro i kad se ljudi vraćaju s posla, kaže Skelić. Smatra i da bi mjesni odbor trebao poduzeti više kako bi njezina ulica napokon dobila nogostup ili uspornike.

Iz Mjesnog odbora Velika Mlaka svjesni su stanja prometnica u svom mjestu, pa su i tu ulicu uvrstili u plan za obnovu. No prije nje na red je došla Ulica Nikole Kramarića zbog lošeg stanja 830 metara duge ulice koja je izgrađena prije 31 godinu, a služi kao tranzitni pravac za vozače koji idu preko Mičevca za Domovinski most ili preko Jakuševca za istočni dio Novog Zagreba.

"Kao Mjesni odbor stoga smo vrlo sretni i zahvalni Gradu jer je ulica konačno uvrštena u proračun. Naravno, razumijemo da zbog izvođenja radova trpe neki od naših sumještana, kroz čije se ulice sada povećao intenzitet prometa. Cilj je Mjesnog odbora poboljšanje infrastrukture i povećanje sigurnosti za sve naše sugrađane, stoga ćemo u nadolazećem razdoblju upućivati prijedloge za izgradnju nogostupa svugdje gdje je to tehnički moguće izvesti", objasnio je Jurica Mihalj, predsjednik Mjesnog odbora Velika Mlaka.

Iz VG Komunalca, tvrtke koja izvodi rekonstrukciju Ulice Nikole Kramarića u Velikoj Mlaki, napominju da bi radovi trebali biti gotovi za dvadesetak radnih dana, pa će se promet vratiti na staru trasu.

"Radovi se izvode u fazama kako bi se što više smanjilo ometanje svakodnevnog života stanovnika. Prijedlog privremene regulacije prometa odobrila je policija, a mještanima su dostupne druge prometnice kroz naselja Velika Mlaka i Veliko Polje, a za sve koji nisu mještani Velike Mlake i koriste je samo kao tranzit prema Zagrebu ili Velikoj Gorici Ulica Većeslava Holjevca, Domovinski most i zagrebačka obilaznica", objasnili su iz VG Komunalca.

No čini se da vozači ipak radije biraju rutu kroz Veliku Mlaku, pa će mještani odahnuti tek kad se obnovi Ulica Nikole Kramarića.

"Svim stanarima Ulice Nikole Kramarića, kao i svim mještanima i ostalim sudionicima u prometu koji prolaze kroz Veliku Mlaku, zahvaljujemo na razumijevanju i molimo za strpljenje", poručili su iz VG Komunalca.