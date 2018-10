Vožnja osobnim vozilima trebala bi biti ugodno iskustvo, no ponekad to nije slučaj. U današnje vrijeme postoje nepisana pravila ponašanja isključivo vezana za vozače, a kojih se trebamo pridržavati ako želimo da nam iskustvo vožnje bude pozitivno. Poštivanjem pravila bontona vožnje pomoći će vama, ali i drugima, kako bi lakše došli do cilja te da se osjećate ugodnije i sigurnije tijekom vožnje.

U nastavku donosimo deset važnih pravila ponašanja u prometu koje Hrvati najčešće krše. 1. U auto ne sjedajte ako ste umorni.

Probajte izbjegavati vožnju ako ste iscrpljeni ili niste sposobni voziti. Bolje zamolite nekoga da vas odveze ili se koristite javnim prijevozom kako bi ste sigurno došli do odredišta. 2. Pratite promet oko sebe.

Budite u potpunosti fokusirani na vožnju i izbjegavajte sve što vam odvlači pozornost: glasna glazba u autu, svađa sa suvozačem, pušenje, biranje radiopostaja, slanje poruka i telefoniranje usred vožnje. Korištenje mobitela usred vožnje jednako je kao vožnja s jednim promilom alkohola u krvi. 3. Oprezna vožnja, tolerancija i popustljivost su odlike dobrih vozača.

Tijekom vožnje obavezno pokazujte drugim sudionicima koje namjere imate; paljenje pokazivača smjera na vrijeme, postepeno kočenje i uključivanje u promet. Ukoliko je vozilo iza vas počelo preticati, vi odgodite tu radnju za kasnije. 4. Ne gomilajte nepotrebne stvari jer ćete se istih morati i riješiti.

Nikako ih ne bacajte iz auta koji je u pokretu ili dok stojite na semaforu. Otpad bacite u odgovarajuće kante kada izađete iz vozila. Smeće, boce, opuške, hranu i sve ostalo čega se želite riješiti na način koji nije primjeren može oštetiti auto iza vas, pa čak i prouzrokovati prometnu nezgodu. 5. Tijekom duljih putovanja potrebno je uzeti predah i odmoriti se.

Zaustavite se na odmorištima, krećite se, popijte vode ili pojedite nešto kako bi ste dobili dodatnu energiju te neometano nastavili s putovanjem do konačnog odredišta. 6. Čist automobil znak je poštovanja prema samome sebi,

ali i prema drugim sudionicima, pa upravo neka vas to potakne da svoje vozilo održavajte pranjem, a pritom provjerite tehničku ispravnost svog automobila. Nemojte zaboraviti provjeriti imate li svu potrebnu opremu poput rezervnih guma, kutija prve pomoći, trokut i prsluk samo su neke od bitnih stvari koje morate imati u svom vozilu. 7. Ne budite sebični prilikom parkiranja.

Zauzmite samo jedno mjesto te izbjegavajte parkirati na dva, jer tako oduzimate drugima priliku. Također, nemojte zaboraviti ostaviti dovoljno prostora za drugi auto do vas, ali i za pješake koji se kreću u blizini vašeg auta, roditelje s kolicima ili osobe s invaliditetom. Nikako nemojte parkirati na mjesto za invalide. 8. U slučaju kvara, udaljite se što dalje od prometne ceste.

Ako Vam se dogodi neki kvar na automobilu parkirajte što dalje mjesta kvara te upalite sva četiri žmigavca kako bi drugim vozačima dali do znanja da ste stali i da imate problema. 9. Ako ste krivi, nemojte bježati!

Ako neopreznim ponašanjem na parkiralištu oštetite tuđi automobil, pristojno je ostaviti svoje podatke na poruci koju ćete umetnuti ispod brisača. Tako ćete se lakše dogovoriti oko naknade štete, a i vama bi bilo drago da drugi učine isto. 10. Pazite na razmak!

Vozač je dužan vozilo u prometu držati na potrebnom razmaku kako bi mogao zaustaviti svoje vozilo u svakom trenutku i to minimalno 1-2 metra. Stoga se ne ''lijepite'' na vozilo ispred sebe, jer to vozača ispred vas čini nervoznim. Nedovoljna udaljenost između vozila je jedan od najčešćih uzročnika nesreća u Hrvatskoj.