Pljuskovi i nevrijeme će uskoro proći, a prognozu za produljeni vikend donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U petak u noći treba računati na jače pljuskove, grmljavinu i poneko nevrijeme, prvo u središnjoj Hrvatskoj, a zatim nakon ponoći i u Slavoniji te na sjevernom i srednjem Jadranu. U subotu će biti još lokalnih, brzo prolaznih pljuskova, ali i dosta sunca, a onda u nedjelju i ponedjeljak sunčanije i stabilnije.

Ujutro će biti promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali i kišu. Najveća mogućnost za pljuskove je u Slavoniji, Lici i Dalmaciji, no može ih biti i u središnjoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu.



Poslijepodne će biti sunčanije u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Manje će biti oblaka nego ujutro i sve više sunca, ali lokalno ipak može biti kraćih pljuskova, ponajprije na jugu. Do večeri će oni posvuda prestati. Najviša će temperatura biti oko 28.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također više sunca nego ujutro. Postupno će se razvedravati. I ovdje još može biti ponekog, kraćeg, popodnevnog pljuska. Veća vjerojatnost za to je u Posavini. Temperatura će rasti do 27, 28 Celzijevih stupnjeva, a onaj slab do umjeren sjeverac koji će puhati od jutra, predvečer će slabjeti.

U Istri, Primorju i gorju sredinom dana će se ponešto naoblačiti, tako da će biti umjereno oblačno, lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Zatim ubrzo ide razvedravanje u popodnevnim satima. Zapuhat će bura na moru, i to umjerena, prolazno pod Velebitom i jaka. Svejedno će biti vruće, između 29 i 32 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici ipak malo ugodnije, od 25 do 27.

U Dalmaciji su još sredinom dana i rano popodne izgledni pljuskovi i grmljavina. Veća vjerojatnost za njih je u Zagori, no pokojeg će biti i na obali, češće od Splita prema jugu. Ti će pljuskovi biti lokalni i kratkotrajni, većinu će vremena inače biti sunčano. Puhat će bura i tramontana, uglavnom slabo do umjereno, samo za vrijeme pljuskova i jako, a temperatura će biti između 31 i 33 stupnjeva.

More je temperature većinom između 25 i 28, i dalje ugodno. Samo kod Dubrovnika 22. Tamo je bura ohladila površinski sloj.

Vrijeme idućih dana

Nedjelja, ponedjeljak i utorak na kopnu će biti djelomice do pretežno sunčani. Nakon večerašnjeg osvježenja s kišom, temperatura će ostati oko 30. Većinu će vremena biti suho, samo su rijetko mogući kratkotrajni, poslijepodnevni pljuskovi, vjerojatnije u nedjelju i ponedjeljak.



Na moru pretežno sunčano i vruće. U noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a poslijepodne maestral. Temperatura će biti oko 32 Celzijeva stupnja.

