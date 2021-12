Uoči blagdana mnogi odlaze svojim obiteljima i bližnjima u druga mjesta. Provjerili smo kakvo stanje na cestama očekuje Hrvatski autoklub za blagdane.

Pred nama su Božić i Nova godina, vrijeme kada mnogi posjećuju obitelj i bližnje u drugim dijelovima Hrvatske. S Hrvatskim autoklubom (HAK) provjerili smo kakvo se stanje na cesti očekuje tijekom blagdana.

''Ove godine oni padaju tijekom dana vikenda. Obzirom na to, pojačan promet očekujemo već od srijede na glavnim cestovnim pravcima. Posebice u smjeru istoka i u smjeru mora. Na nekima od njih su u tijeku radovi, pa se informirajte o njima prije svojeg polaska na našim web stranicama'', ističu iz HAK-ova Informativnog centra.

Gdje očekivati gužve?

Turisti koji će praznike provesti na obali pojačan promet mogu očekivati u Istri, duž Jadranske magistrale (DC8) te u brodskim lukama. Što se tiče graničnih prijelaza, čekanja može biti na svima, osobito onima sa Slovenijom, Srbijom te Bosnom i Hercegovinom. HAK podsjeća i da je s BiH ove godine otvoren i dodatni granični prijelaz preko rijeke Save – Svilaj.

''U dolasku i povratku s blagdana ipak ne očekujemo veće probleme na cestama. Što zbog trenutne epidemiološke situacije s popratnim ograničenjima, ali i povoljne vremenske prognoze za odvijanje cestovnog prometa'', kaže HAK.

Ograničenja na granici

Iz Informativnog centra podsjećaju na ograničenja koja su na snazi na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Svilaj do 1. siječnja 2022. otvoren je samo za putnički promet, a nakon tog datuma bit će moguć promet putnika i roba, no na umu treba imati da zbog ograničenja na bosanskohercegovačkoj strani za robe koje podliježu inspekcijskim službama do daljnjeg neće moći prometovati robe koje podliježu trošarini. Osim toga, granični prijelazi Dvor i Vitaljina otvoreni su samo za promet putnika i osobnih vozila, a na Gunji je zbog nestabilnosti mosta zabranjen promet za teretna vozila i autobuse.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama bit će na snazi 24. i 25. prosinca od 15 do 23 sata, a 26. prosinca od 14 do 23 sata. U petak 31. prosinca zabranjen će promet biti u razdoblju između 15 i 23 sata, 1. siječnja od 14 do 23 sata, a 2. siječnja od 12 do 23 sata.

Za blagdane će i u susjednim državama na snazi biti zabranjen promet za teretna motorna vozila. Tako na badnjak i Božić teretna vozila od 8 do 21 sat neće moći u Sloveniju, a od ponoći do 22 sata u Austriju i Mađarsku, dok se u Italiju neće moći od 9 do 22 sata.

Važan savjet

Iz HAK-a pozivaju vozače na oprez i strpljenje u blagdansko doba. ''Važno je upozoriti kako valja voziti oprezno u ovo blagdansko doba, kako u gradskoj vožnji, gdje moramo biti susretljivi, strpljivi i bistre glave, tako i na autocestama, uz prilagođenu vožnju uvjetima na cestama, a osobito kad je vidljivost smanjena zbog magle'', poručuju i podsjećaju da je, bez obzira na neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine, zimska oprema obavezna.