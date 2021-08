Život ljudi na Iloviku stavljen je na pauzu i mnogi se od njih pitaju kako će uopće moći normalno živjeti na svojem otoku, pogotovo obitelji s djecom, nakon vijesti da će umjesto u Mrtvašku morati u Lošinj.

Državna cesta uska je i na njoj se jedva mimoilaze dva autmobila. I ne bi to bila vijest da ta cesta ne vodi prema luci u malološinjskom akvatoriju vrijednoj gotovo 80 milijuna kuna do koje bi trebali doći primjerice kamioni ili autobusi.



Bebe na moru i u zraku: Oko deset puta na godinu dogode se porođaji na neočekivanim mjestima

No, gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučinić ne vidi nikakav problem: ''Ona se sada planira u otvaranju svih ovih sredstava i u programu kandidirati s obzirom na to da se radi o velikoj investiciji od 120 do 150 milijuna kuna''.

Da se novac ne povuče, nije opcija, naime, kako kaže: ''Još se nije dogodilo da kada se rade tako veliki važni projekti da izostane podrška Ministarstva i županije''.

A šest mjeseci nakon početka radova u uvali Mrtvaška umjesto radnika s kacigama gradilištem paradiraju turisti, koji na gradilište uopće ne bi smjeli. No, kako je otvoreno, svi samo slegnu ramenima i uđu.

Idejnim rješenjem nove trajektne luke nisu oduševljeni ni brodari koji prevoze mještane Ilovika. ''Visina luke je dva metra, rađena je za brodove od 50 metara, a lokalna linija ili manji katamaran ne može na tu rivu pristajati'', upozorava brodar Željko Stojišić.

Na pitanje gdje bi oni onda trebali pristajati, kaže da zasad to nije regulirano.



Orkanska bura dodatno im zagorčava život: Liječnik radi samo srijedom, imaju četiri radna mjesta i neiskorišten potencijal

Mještani traže rješenje zbog projekta koji ih tjera s otoka

A nakon vijesti da će umjesto u Mrtvašku morati u luku Lošinj, Ilovčani su opet puni briga.

''Ovo vjerojatno znači bište ća s otoka, ali mi to ne želimo, mi to jednostavno ne želimo, mi tu želimo nastaviti živjeti kao što smo i do sada'', kaže Petra Dabo.

Za njih je ovo pitanje biti li ne biti, a novom lukom nisu zadovoljni ni u mjesnom odboru, čija predsjednica Jadranka Matas kaže: ''Od toga da će nas izbaciti s Mrtvaške i da nećemo moći putovati, niti prometovati, da će nam se na neograničen rok jer pisanih garancija nikakvih nema naš život stavljati pod upitnik - kompletan način života na Iloviku je na pauziranju''.

Kučinić možda ima rješenje: ''Ono što smo mi kao Grad Mali Lošinj ponudili kao određenu alternativu jest da organiziramo jednu lokalnu prijevoznu liniju isključivo za učenike srednjoškolce''.

Na probleme stanovnika Ilovika državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver kaže da je odluka da se ide u stvaranje uporabnih cjelina što bi trebalo ubrzati otvaranje privremenog dijela luke.



''Sve su to politički pamfleti i lažna obećanja''

Ladislav Radoslović, koji se vratio na Ilovik nakon života u Rijeci, odvjetnik je koji zastupa mjesni odbor, a u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem istaknuo je probleme s kojima se susreću otočani i kakva rješenja očekuju.

Za rješenja iz Grada i Ministarstva kaže: ''To su politički pamfleti i lažna obećanja, dakle, oni obećaju nešto što nije moguće provesti. Linija koju nam sada obećavaju, ima stotinjak neplovnih dana u godini, a tom linijom bi naša djeca trebala ići u Lošinj. Je li moguće da djeca na nastavu idu svaki treći dan? Ako daju pozitivan odgovor, onda jest. Ali ne mogu ga dati''.

''Mi smo sami ovdje na Iloviku, uz pomoć naših iseljenika, uredili i opremili školu da djeca imaju pristojne uvjete za školovanje i sada kada u školi imamo desetero djece i kada nam se u zadnjih desetak godina 1000 posto povećao broj djece, oni nam režu noge. Sada strahujemo da će se obitelji s djecom morati iseliti s otoka, da djeca neće moći ići na srednjoškolsku nastavu u Lošinj i vraćati se natrag. Pitanje je to egzistencije, školovanja'', objašnjava Radoslović.

Imali su više sastanaka s nadležnima, kaže: ''Ministarstvo je u početku pokazivalo razumijevanje, no čini se da zadnjim dopisima daje nekakve neodređene političke odgovore, bez ikakvih egzaktnih rokova i informacija, koji nama ne znače apsolutno ništa''.

''Rješenje ovoga problema je da nam se omogući da putujemo preko Mrtvaške, da ona ostane prometni put za Lošinj jer je to jedini način na koji Ilovik može funkcionirati – ako se želi da ljudi na Iloviku ostanu, ili da se od toga projekta odustane ako to ne mogu riješiti'', poručuje.

Ako projekt bude nastavljen, svatko će, kaže, za sebe odlučiti što će i kako dalje, ali sigurno će mlade obitelji odlaziti s otoka. Na Susku i Unijama, podsjeća, više nema obitelji s djecom.

Ilovčani imaju i poruku za ministra: ''Neka to konačno riješi. Ako ne može on, mislim da bi se u to sada trebao uplesti i premijer Andrej Plenković ako želi da se ljudi zadrže na otocima''.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr