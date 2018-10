Sretno se završila potraga za slovenskim surferom koji je u ponedjeljak poslije podne nestao na moru kod Umaga

Nakon 26 sati mučne borbe s velikim valovima slovenski surfer završio je na obali plaže u Trstu. O priči koja je završila sa sretnim krajem progovorio je i sam 47-godišnji surfer.

"Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Prvo o čemu se razmišlja je kako sad to riješiti. Prva stvar koja mi je pala na pamet - je li ovo trenutak da ostavim dasku i pokušam samo plivajući do obale", rekao je Goran Jablanov za kojeg su problemi počeli ubrzo nakon ulaska u more.

Njegov prijatelj Oliver Biljan rekao je da je Jablanovu jarbol puknuo oko 200 metara izvan umaškog svjetionika Rofulina. Tražila ga je i Lučka kapetanije iz Pule. No potraga je ubrzo prekinuta zbog loših vremenskih uvjeta. Već sljedeće jutro rade se moguće kalkulacije kamo bi more moglo odnijeti nesretnog surfera, a angažira se i avion. U potragu kreću talijanski i slovenski pripadnici obalne straže.



"Izašli smo na more i odlučili isploviti od Debelog Rtiča prema Piranu. Kada smo došli do Izole vremenski uvjeti su se pogoršali, vjetar je zapuhao tako da smo se odlučili da zasad prekinemo akciju", rekao je Aljoša Besednjak iz Uprave za pomorstvo Slovenije.

Čudo kojem se malo tko nadao, dogodilo se sljedećeg popodneva. Slovenskog surfera koji je preplivao gotovo 40 kilometara more je izbacilo na plažu. Nakon provedenog dana u bolnici pušten je na kućnu njegu.

Pozitivnim raspletom zatečen je i međunarodni instruktor HGSS-a za spašavanje na moru.

"Definitivno je u najmanju ruku veliki podvig ljudi koji su izveli ovakvo samospašavanje, pogotovo u ovakvim vremenskim uvjetima i u temperaturi mora 17 možda 18 stupnjeva", kaže Toni Poljak.

Savjet Lučke kapetanije više nego jasan - treba voditi brigu o sebi kada se spremaju ekstremno loši vremenski uvjeti.

Ovog puta tragedija je izbjegnuta za dlaku. A slovenski surfer s početka priče jučerašnji dan zasigurno će pamtiti kao svoj drugi rođendan!