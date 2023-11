Pripremite se, stiže pogoršanje vremena! Kiša, zahlađenje i susnježica

Dosta kiše palo je u utorak u Hrvatskoj, najviše na obali, no poslijepodne je već krenula stabilizacija i djelomično razvedravanje.

Vrijeme se brzo mijenja posljednjih dana, više kao da ulazimo u proljeće nego u zimu, a razlog su česte ciklone i fronte koje nam stižu s Atlantika. Tlak zraka počeo je već naglo rasti, atmosfera se nastavlja stabilizirati, i nakratko će nam zavladati anticiklona.

Pročitajte i ovo Usporavanje gospodarstva Rastao nam je BDP, ali nije vrijeme za slavlje. Reporter Dnevnika Nove TV analizira: "Jedno je veliko iznenađenje, pred nama bi mogla biti izazovna vremena"

Tako će u srijedu ujutro biti djelomice do pretežno sunčano, ali prilično hladno. Više sunca možemo očekivati na zapadu - u Istri, Primorju te u središnjim krajevima, a više oblaka u Lici, Slavoniji i Dalmaciji. Zato na jugu može pasti još malo kiše ili kratak pljusak, a u Lici malo snijega.

Na Jadranu će još puhati bura, umjerena do jaka, pod Velebitom i olujna pa je na snazi žuti meteoalarm. A pomalo vjetrovito bit će i u Slavoniji. Tamo će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Jutro će nam zbog te kombinacije vjetra i relativno niskih temperatura u cijeloj zemlji biti hladno, na kopnu oko nule, a na obali od 5 do 9 stupnjeva.

Pročitajte i ovo POZNATA LICA Tko stoji iza prosvjeda? Evo tko su vođe, nitko od njih nije prijavljen kao svinjogojac

I u drugom dijelu dana u središnjoj će Hrvatskoj biti pretežno sunčano, samo uz malo oblaka. Onda će ih navečer biti nešto više, no ostaje suho. Uz to, bit će svježe i hladno, u najtoplijem dijelu dana od 3 do 5 stupnjeva, uz slab vjetar koji će puhati s jugoistoka, no svejedno će činiti hladan osjećaj.



Sunčano poslijepodne imat ćemo i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, no bit će to zubato sunce. Iako će jutarnji sjeverozapadni vjetar polako slabjeti, ostaje svježe i hladno, uz najviše 3, četiri celzijeva stupnja.



U Istri i u Primorju većinom sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku pri čemu lokalno može pasti i malo kiše već u popodnevnim satima, osobito na otocima, iako je veća vjerojatnost za kišu kasno navečer i u noći. Jutarnja bura već će prijepodne naglo slabjeti, i to slabljenje će se nastaviti poslijepodne nakon čega će zapuhati jugo. Temperatura između 9 i 11 stupnjeva, hladnije samo u unutrašnjosti Istre.



U Gorskom kotaru i Lici također većinom sunčano, uz malo oblaka. Kiša stiže tek u noći na četvrtak. Temperatura od 2 do 4. Srijeda će biti većinom sunčana i u Dalmaciji, samo uz malo oblaka, osobito na jugu i u unutrašnjosti. Bura će sredinom dana slabjeti i onda će navečer zapuhati jugo, prvo slabo, potom umjereno. Temperatura će biti između 11 i 13 stupnjeva, samo u unutrašnjosti malo niža.

Pročitajte i ovo Uoči izbora Putin poslao oštru poruku Zapadu: "Zahvatila vas je rusofobija, SAD nas želi opljačkati"

Sljedeća tri dana

No, uskoro nam stiže novo pogoršanje vremena. Od četvrtka do subote na kopnu pretežno do potpuno oblačno, sivo i tmurno. Često s kišom, osobito u petak kad će pasti obilnija količina.

U četvrtak će dominirati južina, zatim u petak sjeverac, pa će navečer biti sve hladnije. Tako će u noći na subotu i u subotu biti susnježice i snijega, ne samo u gorju, već i u nekim nizinama. Subota će biti i osjetno hladnija.

Pročitajte i ovo aktualna tema Koliko je vjerojatna koalicija SDP-a i Mosta? Pogledajte kako ste glasali u Dnevniku Nove TV



Na obali promjenjivo do pretežno oblačno, također uz čestu kišu, u petak obilniju. Puhat će jako i oštro jugo, zatim u subotu jaka bura. Zbog toga će četvrtak i petak biti topliji, blizu 20 stupnjeva, a subota hladnija, ispod 15.



Dakle, očekujemo promjenjivo vrijeme sve do kraja tjedna. Sutra sunčano u velikom dijelu zemlje, zatim dva kišovita dana, četvrtak i petak, a onda u petak navečer i u subotu snijeg na kopnu, ne samo u gorju, nego i u nekim nizinama. Pratit ćemo vrijeme i dalje, a vi pratite nas!

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.