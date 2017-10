O slučaju Agrokor razgovarali smo s profesoricom s Pravnog fakulteta u Zagrebu Jasnicom Garašić koja je ujedno i najveći autoritet za stečajno pravo, ali i glasan kritičar Lex Agrokora.

I prije izglasavanja Lexa Agrokor, Jasnica Garešić upozoravala je na niz, kako tvrdi, protuustavnih elemenata.

''To nije profesionalno napravljen zakon'' Jasnica Garašić

Sigurno, kada se rade radne skupine, pri ministarstvima za određena pravna područja, onda se involvira i Pravni fakultet, jer kad se radi bilo koji zakon, a pogotovo ovako ozbiljan, onda mora biti i imenovanje od strane ministra, radne skupine, tko ulazi u skupinu i to je javno dostupan dokument. Svi moramo znati tko sudjeluje, jer oni koji sudjeluju svojim stručnim znanjem i stoji iza kvalitete tog zakona. Inače, kad je riječ o stečajnim i sudskim postupcima u pravilu bi to trebalo raditi ministarstvo pravosuđa jer to spada u njegov djelokrug poslova.

Što Ivica Todorić sada može pravno poduzeti?

Na raspolaganju ima čitav niz pravnih instrumenata. Nema više ništa od pravnih lijekova koji predviđa sam lex Agrokor, koji također ni u tom aspektu nije dovoljno dorečen. Ali, recimo protiv odluke o otvaranju postupka izvanredne uprave bilo je moguće uložiti žalbu, ali samo u roku od tri dana, od dana objave rješenja na oglasnoj ploči. On nije uložio žalbu kao onaj koji je vodio upravu Agrokora u to vrijeme. Zašto nije, to on zna.

Kako bi on mogao tužiti državu? Kao povredu njegovog prava na vlasništvo ili?

Imat će velikih teškoća ako Ustavni sud prije toga ne ukine taj zakon gdje se doista ne bi utvrdila protuustavnost. Jer ako država čvrsto stoji iza toga, sigurno da će mu biti to mnogo teže dokazati, što ne isključuje da ne bi mogao to pred domaćim sudovima. Ali, pred stranim sudovima koji nisu dužni poštivati odluke naših domaćih sudova, niti Ustavnog suda RH, nego izvode zaključke na temelju onih pravnih osnova na temelju kojih oni prosuđuju meritum, oni mogu zaključiti da je država kriva, da je donijela zakon koji povrjeđuje prava.

