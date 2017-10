Čelnik Mosta Božo Petrov, gost Dnevnika Nove TV bio je nazočan i na famoznom noćnom sastanku uz pizze u Vladi s Ivicom Todorićem.

Počnimo s optužbama bivšeg ministra Vlahe Orepića koji tvrdi da mu je rečeno da prije lokalnih izbora nema uhićenja. Znate li Vi što o tome?

To je predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao i Vlahi Orepiću, rekao je vama osobno, rekao je apsolutno svim građanima Republike Hrvatske, javno na Vladi.

Nije li malo zakasnio bivši ministar, sad je listopad, da to je bilo u travnju?

Ali, on je to rekao javno na sjednici Vlade, pred svima, cijeloj hrvatskoj javnosti. Neće biti, i time se direktno upleo, neće biti istražnih i predistražnih radnji za vrijeme izbora. Time je zapravo poslao poruku cijeloj hrvatskoj javnosti i da se potvrdio ono što je rekao neki dan u Saboru: 'Ja mogu što hoću', to je zapravo bila ta poruka. A možda je bila i poruka gospodinu Todoriću isto tako.

Sutra se objavljuje revidirano izvješće iz kojeg će biti jasno kako će stvarno stanje Agrokora bilo 2016./ 2017. Državno odvjetništvo na osnovu toga može pokretati ili dizati kaznene prijave. Može privremena uprava, mogu mnogi tužiti i Ivicu Todorića. Nije li to sudeći prema recentnim događanjima iz hrvatske povijesti, zapravo početak kraja Ivice Todorića na slobodi. Slijedi li njemu uhićenje?

Ako će se suditi prema svim ovim informacijama koje izlaze u javnost. To ide u tom smjeru. S druge strane…

Kojem?

S ovim informacije koje se pojavljuju u medijima, ali ja bih pričekao izvješće. Vjerujem da će izvješće biti loše po pitanju Agrokora, s obzirom i na sve informacije koje sam imao prije, ali ja bih to čak gledao s druge neke strane. Ovo sve može biti jedan dobar start, čisti start za hrvatsko gospodarstvo. Iako kasne već tri mjeseca, očekujem za plan restrukturiranja, da zaista hrvatsko gospodarstvo bude konkurentnije.

Da probamo pojasniti – zašto se nije išlo u predstečajnu nagodbu, ne bi li to bilo puno brže, nego smo išli na Lex Agrokor za kojeg mnogi kažu da je dvojben, da bi mogao pasti na Ustavnom sudu?

Koncern Agrokor, koliko imam informacije, imao je gotovo 5.000 dobavljača. Većina njih je bila manja.

Zašto se išlo na predstečajnu nagodbu?

U trenutku kad idete na predstečajnu nagodbu, to je gotovo isto kao i stečaj. To znači da svi dobavljači i vjerovnici trebaju otpisati barem 70% svojih potraživanja od Agrokora. Oni najmanji koji su sada već isplaćeni iz razloga što je donesen ovaj zakon su isplaćeni jer je postojao taj zakon. Da je postojala predstečajna, oni bi bili prvi koji bi proglasili bankrot, oni ne bi izdržali.

Lex Agrokorom će najveći bankari morati otpisati, dakle 70 do 80%.

Da, ali iskreno, njih mi nije ni žao. Oni su s obzirom na visinu kamata davno vratili glavnicu.

Pratite blogove Ivice Todorića, gdje optužuje i Martinu Dalić, pa i bivšeg ministra financija i privremenog upravitelja, tvrdi, pisalo mu se SMS-ovima, mailovima, slalo mu se prijetnje i uhićenje i uzimanje tvrtke. Radili ste s jednima, druge pratite. Kome tu vjerovati?

Mogu reći samo da su to vrlo, vrlo ozbiljne optužbe. Mogu reći također da s obzirom na cijelu ozbiljnost situacije, teško mi je povjerovati da će Ivica Todorić izaći s takvim optužbama, a da za to nema dokaza.

On tvrdi da ima dokaze. Što ako ima dokaze?

Ako ima dokaze, onda smatram da bi Vlada trebala dati ostavku. Jer ako se pokaže da je potpredsjednica Vlade SMS porukama, mailovima prijetila Ivici Todoriću, onda nema što drugo nego doslovno kompletna ostavka svih, budući da je Andrej Plenković kao predsjednik ove Vlade dao potpuno povjerenje, preuzeo na sebe odgovornost za djela koja rade njegovi ministri i njegovi potpredsjednici.

Hoćete reći, on će biti na slučaju Agrokor pukovnik ili pokojnik?

Ma ne, potrebno je za državu napraviti dobre stvari. A ako to nije radio predsjednik Vlade, onda treba dati svoje razrješenje.

Na tim sastancima – je li ikada itko, uključujući i premijera, potpredsjednicu prijetio gospodinu Todoriću ili se s njim razgovaralo kako spasiti Agrokor?

Na tim sastancima se nije prijetilo. Također mogu reći zanimljivo je da apsolutno nitko ne priča o nekom drugom sastanku koji se također održao. Pričaju samo onome na kojem sam bio.

Kojem drugom sastanku?

Naravno da je bio i drugi sastanak. To sam već iznio u javnost. Nakon ovog sastanka na kojem sam ja bio. Bio je i drugi sastanak na kojem je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković i Ivica Todorić. O tome novine ne pišu, o tome novinari ne pitaju. Ja bih zaista…

A kakav je taj sastanak bio, što se radilo na tom sastanku?

Mislim da su išli ponovno razgovarati, na temelju svih informacija koje su u međuvremenu dobili nakon ovog prvog sastanka na kojem sam ja bio. S obzirom…

Koji je to mjesec bio?

Mislim da je bio treći mjesec. Ja sam bio na prvom sastanku i cjelokupna hrvatska javnost je mogla dobiti sve informacije s tog sastanka i sve sam to iznio u javnost jer smatram da zaista sve treba biti transparentno.

A što su njih dvojica razgovarali ili dogovarali na tom drugom sastanku?

To ne znam jer nisam bio tamo. To trebate pitati ili gospodina Todorića ili predsjednika Vlade.

Bojim se da nećemo jer istražnog povjerenstva, sudeći po svemu, neće biti.

Treba biti. Uopće me ne interesira što HDZ misli o svemu ovome, što oni rade pokušavaju konstantno odgoditi, spriječiti istražno povjerenstvo. Istražno povjerenstvo je jamac transparentnosti i toga da će apsolutno svi hrvatski građani moći dobiti informacije što se događalo zadnjih 20 godina u Agrokoru i da se konačno raščisti situacija u hrvatskom gospodarstvu. Opet ću ponoviti, to je mogućnost za novi start.

