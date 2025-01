Provjereno večeras donosi priču o profesorici koja je prosvjetnoj inspekciji prijavila nepravilnosti u osječkoj prvoj gimnaziji.

Nakon toga je čula razgovor inspektorice s djelatnikom te škole o tome kako je učinila koliko je mogla da se poduzete mjere ublaže.

Profesorica je izgubila posao, snimka tog razgovora je prijavljena i USKOK-u. A u pozadini svega je i politika.

"Ali ću ja to onako lijepo ublažiti. Njoj neću nikakve detalje davati, nego ono najosnovnije. Sve smo riješili", rečeno je na snimci.



"Slušam i ne vjerujem. Ustvari sam se šokirala, sledila i slušala. To je sve bilo u dogovoru, namještalo se", rekla je profesorica.



"To je sasvim dovoljno za nadležno ministarstvo da stavi pod upitnik rad te inspektorice", poručila je Milka Rodić, tajnica sindikata Preporod.

Pročitajte i ovo Objavljena nova snimka Bećar Dabro opet u akciji: Usred polja stoji s kalašnjikovom

Pročitajte i ovo MORH objavio detalje VIDEO/FOTO Održana zajednička vježba: Pogledajte moćne brodove Obalne straže u akciji