Stručnjak za Dnevnik Nove TV objasnio zašto se ne možemo zaštititi od ovakvih kolapsa: "To nije bio hakerski napad, definitivno je riječ o ovom..."

Zbog neispravnog ažuriranja softvera kompanije CrowdStrike diljem svijeta nastao je kaos. U međuvremenu je identificiran problem, a kako je do njega došlo reporterki Dnevnika Nove TV Josipi Krajinović objasnio je izv. prof. dr. sc. Stjepan Groš s Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

"Očito je došlo do proceduralne greške, softver koji je imao grešku, otišao je klijentima i to se dosta kasno primijetilo", rekao je Groš te potvrdio da se definitivno radi o ljudskoj grešci.

"Nezahvalno je nagađati što se točno interno kod njih dogodilo iz razloga što je trenutno jako malo informacija raspoloživo. Tek će istraga pokazati o čemu je bila riječ", objasnio je profesor.

Nadodao je kako se pojavljuju informacije kako ovo nije prvi put da se ovoj tvrtci ovako nešto dogodilo. Odbacio je mogućnost da je riječ o hakerskim napadima koji su nedavno pogodili i Hrvatsku.

"Sigurno je da se ne radi o kibernetičkom napadu, no ovo je svejedno sigurnosni incident. Zato što je došlo do nedostupnosti sustava za korisnike", rekao je Groš.

Profesor je dalje objasnio kako je moguće da ova, relativno nepoznata tvrtka u svijetu izazove takav kaos.

"Postoji dosta tvrtki o kojoj jako ovisimo, ali ih ne znamo. Neke su veće, primjerice Microsoft, Oracle, no ima i manjih. Prije dvije godine bio je incident s tvrtkom o kojoj jako ovisimo, no o kojoj ljudi nisu znali", rekao je Groš.

Osvrnuo se i na potencijalnu cijenu štete koju je ovaj pad sustava uzrokovao. Neslužbene informacije procjenjuju štetu na nekoliko milijardi dolara.

"Jako puno ljudi je dotaknuto ovime. Također će jako puno ljudi morati sada sanirati ovu štetu. Sve su svemu, jako je velika šteta", rekao je profesor.

Pojasnio je i kako se veoma teško zaštiti od ovakvih situacija. Brojne ustanove i institucije ovise o internim pogreškama velikih tvrtki.

"Uvijek može biti gore od ovoga. Svijet je toliko kompliciran i povezan da je jako teško unaprijed znati koje bi mogle biti posljedice", rekao je profesor i napomenuo da postoje nagađanja da u Americi nije radio ni broj za hitne slučajeve (192).

"Tamo je to moglo potencijalno dovesti i do ljudskih žrtava. No, to je nešto što je trenutno tu i čega se nećemo ubrzo riješiti. Štoviše, postat ćemo još ovisniji kako vrijeme ide", rekao je Groš.

