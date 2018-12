U godini na zalazu, ali i onoj koja je pred nama zdravstvo je definitivno najizazovniji resor. Kako je liječnicima raditi u Hrvatskoj, kako zaustaviti odlazak vrhunskih stručnjaka komentirao je gost Dnevnika Nove TV, vrhunski abdominalni kirurg uspješnog transplantacijskog tima zagrebačke bolnice "Merkur", proglašavan najdoktorom, prof. dr. sc. Stipislav Jadrijević.

Svjedoci smo da mnogi vaši kolege odlaze iz Hrvatske. Što je presudno za odlazak, a što za ostanak?

Nažalost, to je točno. Puno kolega otkako je Hrvatska ušla u Europsku uniju je otišlo van jer lakše dobiju posao. A ne samo da dobiju i posao, već i veća primanja.

Je li plaća presudna?

U većini slučajeva da. Pogotovo kada je bio onaj kredit u švicarcima. Puno mladih kolega su digli taj kredit i nisu ga mogli otplaćivati. Ja znam njih desetak koji su otišli baš zbog toga da bi mogli riješiti svoje financijske probleme koje su tada imali.

Jedan Vaš kolega je rekao da će mito u zdravstvu nestati tek kada liječnici budu imali plaće od 10.000 eura. Je li malo pretjerao?

Ne znam koji je to kolega rekao i zašto, ali činjenica je da u cijelom društvu ima mita, pa tako i u zdravstvu i to treba osuditi.

Zašto neki, poput Vas, ostaju u Hrvatskoj? Recimo, vi ste svjetski poznati. Sigurno ste dobili pozive van. Što Vas, zapravo, zadržava u Hrvatskoj?

Gledajte, ja sam, kao mladi liječnik, obišao cijeli svijet. U Australiji sam učio transplantaciju gušterače. Vratio sam se u Hrvatsku. Zajedno s kolegom Kocmanom i drugim kolegama u Kliničkoj bolnici Merkur pokrenuli smo, mi smo bili, takozvana, jezgra oko koje se pokrenuo transplantacijski program. Bili smo pioniri transplantacije i praktički je to u početku bio entuzijazam, a na kraju je to država prepoznala i sada je to državni projekt broj jedan i trenutno, hvala dragom Bogu, Hrvatska se može pohvaliti da je prva u transplantacijskoj medicini u Europi, a i u svijetu.

Može li se taj entuzijazam kod Vas ugasiti?

Pa, kod nas liječnika koji smo kriruzi i kod velikog dijela anesteziologa, mislim da ne. Ali srednje medicinsko osoblje, ako bude zakinuto u plaćanjima, sigurno će doći do osipanja i imat ćemo velikih problema da u ovom obimu nastavimo ovako raditi.

Kako Vi kao vrhunski stručnjak, po kojem su i neki operacijski zahvati nazvani, ocjenjujete godinu iza nas?

Što se tiče zdravstva, zdravstvo je veliki sustav i s obzirom na to koliko mi izdvajamo za zdravstvo, mi imamo jako dobro zdravstvo. Naravno da bi trebalo više izdvajati i ja ovim putem apeliram na Vladu, već kad smo donijeli ovaj zakon da se plaća ekstra porez na trošarine na alkohol i na cigarete, da taj novac ode u zdravstveni sustav, a ne da ode u državnu riznicu pa da ga onda politika preusmjeri na neki drugi, njima važniji problem nego što je zdravstvo.

Radi li ministar Kujundžić dobro svoj posao?

Ministar Kujundžić po meni se trudi i radi posao, samo što je zdravstvo velik sustav i uvijek negdje nešto curi i za sve negativno što se događa u zdravstvu narod prvo optuži politiku, a na čelu ministarstva je ministar Kujundžić. Da nije on, bio bi netko drugi, onda bi se pričalo o Marku. I to vam je tako. Zdravstvo je velik sustav i zdravstvu treba više novca i to će se sve posložiti.

Novca je malo. U startu se kreće iz nekog minusa. Kako Vi možete obavljati tako vrhunski posao? Vi ste broj jedan u Hrvatskoj po pitanju transplantacije jetre. Kako možete raditi u takvim uvjetima?

Pa jednostavno. Mi nemamo limit i to zahvljaujemo državi. Nama je država dopustila i dala ekstra sredstva za transplantaciju i sredstva za transplantacijsku medicinu u KB Merkur HZZO plaća posebno. Tako da mi praktički nesmetano radimo transplantacije, a i drugu veliku kirurgiju jer transplantacijska medicina povuče cijelu medicinu sa sobom. To nije samo krirugija, anestezija i srednje medicinsko osoblje. To su praktički sve struke. Od mikrobiologije, radiologije, patologije, interne medicine, sve struke su tu uključene da bi se pomoglo pacijentu.

Vi ste i politički aktivni. Ne baš direktno, imate svoju listu u Sinju. Mislite li možda u budućnosti tu Vašu političku amibiciju malo jače produbiti?

Da, točno je. Ja sam osnovao nezavisnu listu koja se zove Lista dr. Jandrijevića i već tri mandata moja lista u gradu Sinju ima izvršenu vlast i, naravno, sudjelujemo u radu gradskog vijeća. Dok god me bude zdravlje služilo i dok god bude mogao operirati, neću razmišljati o nekoj većoj politici, tipa županije ili države, a pogotovo Bruxellesa i Europske unije.

