Ne prestaju reakcije na gestu dubrovačkog konobara koji djevojčici nije htio naplatiti skupi sladoled. Umjesto toga, Stjepo Roko ju je uzeo za ruku, odveo do njezinog oca i pitao želi li toliko platiti. Oduševljeni otac je poštenog prodavača pohvalio na društvenim mrežama, a nakon toga nema osobe koja nije čula za njegovu priču.

Stjepo Roko iznenađen je reakcijama okoline na njegovu gestu, za koju skromno kaže da je - uobičajena. "To je bila jedna normalna, uobičajena gesta, kakvih ima milijun. Nije bitna cijena, niti plaža, niti činjenica da je to Dubrovnik, nego samo osmijeh djeteta“, rekao nam je Stjepo koji je opisao što se dogodilo.

"Bila je gužva, vidio sam malenu djevojčicu koja je željela kupiti sladoled. Rekao sam joj da joj ne mogu prodati sladoled koji košta 38 kuna, a ona mi je rekla: "Ali ja imam 50 kuna".

Primio sam ju za ruku i odveo do oca kako bi ga pitao je li spreman platiti taj iznos za sladoled. Otac je ostao paf mojim dolaskom i pitanjem. Nisam vidio da je netko ikada ostao tako oduševljen. Posebno slatko je bilo to što je djevojčica poslije pitala može li se slikati samnom", opisao je Stjepo.

Otac djevojčice Ivan Radošević svoje je oduševljenje postupkom prodavača Stjepe podijelio na društvenim mrežama.

"Znam koje su cijene. Nisam rockefeller, ali obećao sam joj. A tebi prijatelju, veliko hvala jer ovo još u Dubrovniku nisam doživio od nikoga od prodavača. Veliko hvala na ljudskosti! Poseban si i uistinu sam sretan što takvi ljudi na svijetu jos danas postoje. Ovaj ostatak od 12 kuna, molim te popij kavu u moje ime jer takvih je malo na svijetu ostalo. Ti se nećeš obogatiti, a niti ja osiromašiti'', poručio je prodavaču otac koji je konobaru ostavio napojnicu.

Da je njegova priča izazvala lavinu oduševljenja i reakcija, mladi Stjepo je saznao od gazde. Na pitanje je li gazda zbog njegovog postupka bio ljutit, možda prijetio otkazom, Stjepo odgovara: "Ma kakvi, pročitao je to negdje, nazvao me je i rekao: "Bravo, dragi moj Stjepo!" Nikakav problem to njemu nije bio, dapače, mi uvijek radimo tako", otkriva.

Uvjeren je da se poštenje isplati, a i kada ne bi bilo tako, on ne bi mogao drugačije. "Poštenje se definitivno isplati. Uvijek postoje neki koji će to iskoristiti, ali njima na dušu, sve će se to kad tad vratiti“, kaže. Poštenom mladiću, bivšem reprezentativcu, a sada treneru u Judo klubu Dubrovnik ovo nije prvi slučaj gdje je pokazao veliko srce i dobru dušu.

Vratio novčanik s više od 10.000 kuna

Nedavno je pronašao i vlasnici vratio novčanik u kojemu je bilo više od 10.000 kuna. I to mu je, kaže, sasvim normalno. "Navikao sam samo pošteno i to je to". U cijeloj priči najviše ga je iznenadila medijska reakcija. "To je takva pozitivna vibra da je to ludilo....mobitel mi nije toliko zvonio od rođendana“, ushićeno priznaje.

Stjepo Roko inače je zaposlenik koncesionara na jednoj od najpoznatijih plaža u Dubrovniku Copacabani i student novinarstva i PR-a u Dubrovniku. Sezonski je radnik već tri godine i priznaje da je Dubrovnik malo skuplji grad, ali otkriva kako turistima to ne smeta.

"Odite malo po svijetu, popijte kavu u Veneciji, platit će te još skuplje. Sve daljnje priče su komplikacija. Popio sam kavu u 20 glavnih gradova, naša je ograničenost jer svaku priču okrenemo, zasjenimo ono lijepo. Jesmo skuplji, ali nama se turisti ne žale. Ja nisam imao situaciju da su se žalili. Sve što uzmu, popiju, pojedu i sve uredno plate", napominje.