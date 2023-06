Vikendice oko Zagreba prodaju se i za manje od 10.000 eura, kupuju i Englezi, Švicarci: "Najjeftiniju smo nedavno prodali za 9000 eura"

U zagrebačkoj okolici već je neko vrijeme povećan interes za kupnju kuća, bilo za trajno stanovanje ili za odmor, a to je utjecalo i na rast cijena.



Cijena kvadrata kuće u Zagrebačkoj županiji prošle je godine narasla za 18 posto te u prosjeku iznosi 967 eura po kvadratnom metru, prema podacima internetskog oglasnika Njuškalo. S druge strane, kvadrat stana popeo se za vrtoglavih 30 posto i prosječno iznosi 2052 eura.

U sezoni proljeće/ljeto posebno su popularne vikendice, koje su mjesto za bijeg mnogim Zagrepčanima. Za pola sata vožnje stiže se u zelene oaze nadomak metropole koje nude mir, prirodu i odmor od užurbane svakodnevnice.



Pročešljali smo internetske oglasnike i provjerili kakva je ponuda vikendica u okolici Zagreba u iznosu do 50 tisuća eura.

Vikendice već od 8500 eura

Drvena vikendica u Kravarskom od 20 m² s natkrivenom nadstrešnicom od otprilike 20 m², novouređena, u šumi, ali 100 metara od asfaltirane ceste, prodaje se za 35 tisuća eura. Vikend-kuća u vikend-naselju Sunčani brijeg od 60 m² i s okućnicom od 719 m², udaljena od Pokupskog oko 2 kilometra, u oglasniku je 50 tisuća eura.

Drvena kućica bez struje i vode, umjesto koje se koristi kišnica, od samo 12 kvadrata na parceli od 630 m² u Pojatnom, naselju na području Zaprešića, prodaje se za 29 tisuća eura. Na zemljištu je moguće izgraditi pravu vikendicu, ali dotad je postojeća samo za okupljanja uz roštilj.

U Krašiću se prodaje staro seosko imanje, doslovce ruševine, no uz napomenu kako se dodiruje s imanjem biskupa Jezerinca. Cijena – 20 tisuća eura.



Kameno-drvena kuća/vikendica u Svetoj Jani od 45 m² starija od 120 godina i na gotovo 1000 m2 okućnice u oglasniku se nudi uz cijenu od 27.500 eura.

Vikendica u Pokupskom od 67 kvadrata prodaje se za 28 tisuća eura. Nalazi se na parceli veličine 262 m² koja je, navodi se, udaljena oko 500 m od Kupe.

Najjeftinija vikendica koja se nudi zapravo je klijet u Kloštar-Ivaniću – 24 m² s 300 kvadrata okućnice za 8500 eura. Nedovršeni objekt u Strmcu Humskom od 32 m² s 839 kvadratnih metara okućnice prodaje se za 16.800 eura.

Klijet od 50 kvadrata u Kostelskom (Pregrada) sa 1860 m² u ponudi je za 10.000 eura, dok se autohtona zagorska klijet prodaje za 16 tisuća eura u Svetom Križu Začretju.

No u ponudi ima i puno skupljih kuća, po 150 do 250 tisuća eura.



Kupci pak najviše traže vikendice u razredu od 30 do 50 tisuća eura, bez obzira na stanje u kojem se nalaze.

Vikendice oko Zagreba kupuju i stranci

"Vikendice između 100 i 200 tisuća eura većini su preskupe, takvi se objekti više traže kao obiteljske kuće. Najviše se zapravo kupuju vikendice koje su izgrađene 70-ih i 80-ih godina ili pak starije, zapuštene kuće koje se mogu adaptirati ili se na njihovu mjestu može izgraditi novi objekt. Tu je puno pomogla provedena legalizacija. Uglavnom, čim je cijena niža, veća je i potražnja", govori nam Zoran Studen iz agencije VG nekretnine, koja se bavi prodajom na području zagrebačkog prstena.

Cijene stanova, objašnjava, utrostručile su se posljednjih godina, no vikendica se i dalje se može kupiti za 10 do 15 tisuća eura.

Na pitanje koja je najjeftinija vikendica koju su nedavno prodali, Studen ističe kuću za rušenje u Kravarskom za 9000 eura.



"No sve je legalizirano pa kad gledate da ste za taj iznos dobili gradilište s priključcima, to je izvrsna prilika", kaže.

Kupci vikendica na području Zagrebačke županije su uglavnom stanovnici metropole i Velike Gorice, ali kaže, vikendice u Kravarskom kupili su i Englez, Švicarac…Jedan je dolazio poslovno pa se zaljubio u taj kraj dok je drugi rodbinski povezan preko supruge.

"Vukomeričke gorice jako su popularne. Lijep je to brežuljkasti kraj koji se proteže od Velike Gorice do Kupe, samo se pojavio problem klizišta zbog velikih količina padalina pa je to nešto o čemu treba voditi računa“, ističe agent.



Osim vikendica tražene su i klijeti s vinogradima i voćnjacima za one koji se žele malo aktivnije odmarati ili pak imati svoje vino i domaće voće.

Veći porez usporit će kupnju, ali velikog pada neće biti

Vlasnike vikendica i kuća za odmor zatekla je vijest da će jedinice lokalne samouprave od 1. siječnja iduće godine moći podići porez sa sadašnjih maksimalnih dva eura po kvadratnom metru na čak pet eura po kvadratu.

To znači da bi vlasnik kuće od, primjerice, sto kvadrata umjesto dosadašnjih 200 eura godišnje mogao plaćati čak 500 eura.

Zoran Studen ocjenjuje kako će povećanje poreza vjerojatno malo usporiti ulaganja u nekretnine, ali da ipak neće doći do značajnog pada interesa kupaca.



"Nekretnine su i dalje najbolje ulaganje kako bi se sačuvala vrijednost novca", zaključuje.