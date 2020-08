Devetnaesti je dan potrage za nestalim turistom iz Poljske kojem se od zadnjeg dana srpnja na Biokovu izgubio svaki trag. Do rezultata se nije došlo iako je u potragu dosad bilo uključeno više od 400 spašavatelja iz cijele Hrvatske sa svim raspoloživim resursima. S pročelnikom HGSS Stanice Split Darkom Gavrićem razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Ova godina ne odskače od dosadašnjih po broju HGSS-ovih akcija. Iznimka je tek stanica Makarska, koja je zbog čestih intervencija na Biokovu tijekom 2020. već dosegnula godišnji prosjek.

"Nakon višednevnih potraga, danas nema nikakvih intervencija. Prošlog tjedna je bilo pakleno. Ne samo da je bilo pakleno vruće, nego je bilo i pakleno za nas spašavatelje. Odradili smo ogroman posao, imali smo niz akcija", rekao je Gavrić te opisao kako se određuje prioritet akcija. Naime, u nedjelju su bile čak četiri akcije spašavanja.

"Prioritet su oni koji su životno ugroženi, ako tu ima djece, onda nema nikakve dileme, ide se u tu akciju. Ostale akcije se rade po prioritetima, dežurni spašavatelj predlaže i korigira zajedno sa kolegama i liječnicima što treba napraviti po prioritetima i na koji način", rekao je te istaknuo kako je dehidracija uvijek ozbiljan problem. "Kad čovjek dehidrira gubi tjelesnu temperaturu, dolazi do raznih problema u organizmu, a posljedica je često, nažalost i smrt", kaže pročelnik HGSS-a.

Gavrić smatra da turisti nisu ni svjesni kamo idu i što im sve treba jer u Hrvatskoj nema vrhova viših od 2000 metara. "Bez obzira na to svakako bi se trebalo adekvatno obući, pripremiti, ponijeti sa sobom sve ono što treba, a danas je to svakako mobitel, obavijestiti svoje najbliže gdje se ide u kojem pravcu, koji su nam ciljevi, ako nisu najbliži s nama, onda je vlasnik apartmana ili netko treći...", kaže Gavrić te ističe kako HGSS nema mehanizam nagrađivanja niti kažnjanvanja tih ljudi, to je na razini države.

"Troškovi su veliki, najveći troškovi su potrošjnja goriva i resursi Ministarstva obrane, u ovom slučaju zrakoplovne baze u Divuljama", kazao je i zahvalio svima koji sudjeluju u spašavanju i nesebično dijele svoje vrijeme i znanje te za kraj poručio svima koji se žele uputiti u planine da se dobro opreme i prate službene stranice i kanale HGSS-a jer će tamo pronaći sve potrebne informacije.

