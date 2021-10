Gotovo deset mjeseci je prošlo od razornog potresa na Banovini. Vlada je obećala besplatnu struju onima čiji su domovi stradali u potresu. Ljudima na tom području stižu ili nevjerojatno velike obračunske razlike ili im računi uopće ne dolaze. Provjerili smo o čemu se radi.

''Hrvatska elektroprivreda nastavlja s mjerama otpisa potraživanja i naknade za električnu energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom pogođenom području i za mjesec kolovoz 2021.'', stoji na službenim stranicama HEP-a. To vrijedi za ljude na Banovini čiji su domovi dobili žutu ili crvenu naljepnicu. Naime, otpis za one sa zelenom naljepnicom trajao je do lipnja.

No, ljudima na tom području uredno stižu računi. I to puno veći nego inače. Draganina kuća je dobila zelenu naljepnicu. ''Prvi račun smo dobili u travnju, koji sam uredno platila. Obračun i uplatnice stigle u svibnju, sve uredno plaćeno. Jučer novi obračun i ostanem bez teksta kad sam ga otvorila. Obračunata je potrošnja od 01.06. do 31.08., za platiti 1.427,31 kn?! Datum dospijeća plaćanja 14.10.2021. Kao da nismo plaćali ništa! Ovo izgleda kao da uplate nisu provedene'', uzrujano je kazala Dragana Petrović za DNEVNIK.hr.

Račun za struju (Foto: DNEVNIK.hr)

Nazvala je HEP. ''Ljubazna gospođa mi je rekla 'ah, da, to je područje pogođeno potresom, prenijet ću vaše kolegama i netko će vas nazvati''', prisjeća se. Nitko je nije nazvao.

Neusklađene uplate

Drugi problem je pretplaćenost. ''Zvala sam besplatni broj. Nakon pola sata čekanje operatera, javio mi se gospodin, vrlo ljubazan. Brzo je ustanovio moje vidljive uplate i rekao da sam u pretplati. Pitala sam ga kako to da nije na računu uvedeno, na što je rekao da nikome nije'', pojasnila je Antoniella Babić, koja je također dobila zelenu naljepnicu na kući.

Drugim riječima, svatko bi osobno trebao zvati HEP i uskladiti svoje uplate, savjetuje Babić.

Stjepan Knežić je nakon potresa dobio žutu naljepnicu. Nije dužan plaćati račune, ali im, kako nam kaže - ne vjeruje. ''Bolje plaćati po 400 kuna mjesečno, nego da nam dođe sve odjednom. Ne vjerujem ja njima ništa!'', ističe Knežić.

Odluka Vlade (Foto: Vlada RH)

Ne vjeruje im ni Marijan, čija je kuća nakon potresa dobila zelenu naljepnicu. ''Došli su računi užasno veliki. Mislim da je bila laž o oprostu do lipnja. Ne mogu dug i rata biti tako veliki za 7. i 8. mjesec, kad se ništa nije toliko radilo'', ljutit je Marijan koji je dobio dug od 764 kune.

Nina se, pak, boji novog obračuna sredinom listopada. ''Po HEP-ovoj procjeni smo potrošili manje struje u razdoblju od 1. siječnja do 1. lipnja, nego od lipnja do rujna'', istaknula je Nina Feenan za DNEVNIK.hr. Njezina kuća dobila je zelenu naljepnicu. ''Očitali su nam brojilo 20. kolovoza, a otpis prvih šest mjeseci je rađen na osnovi procjene, koja je bila smiješno mala!'', napomenula je.

Šok!

Aniti već tri mjeseca ne dolaze računi, a trebali bi. Dobili su zelenu naljepnicu nakon potresa. ''Račune nismo dobili. Trebali smo ih već tri mjeseca platiti, a nismo - jer ih nemamo'', zbunjena je Anita.

Nekima također računi mjesecima nisu pristizali, a kada jesu, ostali su u šoku. ''Nama od potresa nije ništa došlo, sve do jučer. Kad ono šok! Od lipnja do kolovoza 3500 kuna! Došli su nam popisati brojilo tek 20. kolovoza. Što sada reći na sve to? Užas!'', rekla nam je Nataša koja je dobila zelenu naljepnicu.

Da nešto nije u redu s iznosom, primjetio je i Zoran koji živi u kući sa zelenom naljepnicom. ''Ja sam za ta tri mjeseca za koje sam uredno platio rate dobio obračun u razini cjelogodišnje potrošnje struje'', kazao je Zoran Golubović za DNEVNIK.hr.

Račun za struju (Foto: DNEVNIK.hr)

Andrea ističe da se sada, kako kaže, udara po zelenima. ''Sada udaraju po nama zelenima iako i mi imamo puno štete. Rate su kao nikad velike! Za lipanj i srpanj nam je došlo za platiti 800 kuna, a sada su 400. Najvišu ratu smo inače znali imati 280 kuna, ali ovo je previše!'', uzrujano nam je rekla Andrea Majdandžić Šolaja.

Nitko nije očitao brojilo

Još jedan u nizu problema je i nedolazak HEP-ovih djelatnika na očitanje brojila. ''Rekli su da su išle obavijesti, makar ne znam gdje je to bilo. U godini dana nitko nije očitao brojilo, a to može samo službena osoba koja ima taj ključ. To je užasno mutno i možeš samo nagađati brojeve. Zašto usluga koju plaćamo ne sadrži i to da netko iz elektre dođe i očita'', upitala se Ana iz Petrinje. Kuća ima žutu naljepnicu.

''Ako se ta usluga ne napravi, kako ja mogu biti kriva? Vi niste izašli na teren godinu dana i evo vam odjednom pet tisuća kuna?!'', ističe Ana za DNEVNIK.hr. Naime, rečeno je da će se otpisati dug, pa nije jasno kako je moguće dobiti taj iznos.

Ana radi u Zagrebu i nema je po cijele dane doma. ''Dimnjak mi je srušen, ali grijalice nisu radile dok me nema. Grijala sam se samo kada sam u kući. Kako sam sama mogla potrošiti toliko?'', frustrirano nam je kazala i dodala da ispada kao da ništa nije plaćala, a jest.

''Kako sada dolazi 75 kuna, ako bi po ovoj logici rata trebala biti 500 kuna? Znam koliko sam trošila. Nisam bila rastrošna. Ovo je baš nelogično'', zaključuje Ana.

Što učiniti?

Pitali smo glasnogovornika Stožera Mladena Pavića u čemu je stvar. ''Oni koji imaju žute i crvene naljepnice, a platili su račune, taj će im iznos biti umanjen na sljedećem obračunu'', pojasnio je Pavić te istaknuo da ljudi s tim oznakama na kućama nisu dužni plaćati račune do kraja kolovoza.

Za Banovinu je zadužen HEP Rijeka. Nekima daju korisne informacije, dok druge šalju na Sisak, a oni ih ponovo šalju u Rijeku jer nemaju odgovor. ''Naravno da ima grešaka'', priznao je Pavić i kazao da HEP ima popis ljudi i njihovih naljepnica.

Rastu računi za struju za dio poduzetnika, doznajemo do kada je moguće braniti cijenu za domaćinstva

Elektra ih htjela ovršiti, a ispalo da su zapravo - preplatili račun: "Ovo im nije prvi put da pokušavaju od nas izvući pare za navodna dugovanja"

No, stanovnici Banovine to opovrgavaju. ''Igrom slučaja smo to načuli i nazvali HEP Sisak gdje mi je rečeno da oni nemaju uvid u stanje s naljepnicama'', rekao je jedan od nezadovoljnih stanovnika Banovine.

Nadaju se da će se ubrzo riješiti ovi problemi jer je zima pred vratima, kao i računi koji su već deset mjeseci nova rana za stanovnike potresom pogođenog područja.

Poslali smo upit HEP-u i njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.