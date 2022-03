Na nogometnom stadionu u Moskvi održana je proslava u povodu osme godišnjice aneksije Krima. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor na stadionu.

Na punom moskovskom stadionu Lužnjiki održana je proslava povodom osme godišnjice ruske aneksije Krima.

Program je uključivao koncert nekoliko ruskih izvođača te govor ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg su ljudi na stadionu pozdravili glasnim pljeskom i uzvicima.

Je li u Hrvatsku stigao deltakron? Capak otkrio i hoćemo li uskoro proglasiti kraj pandemije

Kina odgovorila kakav će stav zauzeti oko Ukrajine: "Neki dužnosnici i dalje vrše pritisak"

Putin je tijekom govora pohvalio rusku vojsku, koja se "herojski" bori u Ukrajini, a publika mu je uzvratila skandirajući: "Rusija! Rusija!"

"Rame uz rame, pomažu si, podupiru jedni druge i kada je potrebno štite jedni druge od metaka, svojim tijelima, poput braće. Takvo jedinstvo nisu imali dugo vremena", rekao je Putin o ruskim vojnicima.

Međutim, prijenos je na ruskoj državnoj televiziji naglo prekinut. Ruska novinska agencija kasnije je objavila da je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da je prijenos govora prekinut zbog tehničkih poteškoća.

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO