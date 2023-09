Svečano otvaranje druge cijevi tunela Učka: Odbrojavaju se sati do spajanja Kvarnera i Istre

Odbrojavaju se sati do službenog spajanja Kvarnera i Istre drugom cijevi tunela Učka. Svečanost je u ponedjeljak, a na nju će doći i premijer Andrej Plenković.

Radovi su trajali nešto više od dvije godine. Probijalo se paralelno s obje strane uz više miniranja tijekom dana i tako do 30 metara na dan. Tunel je dug 5,6 kilometara, a posao je vrijedan oko 200 milijuna eura.

"Najveće dobiti su u principu sigurnost. To nam je na prvom mjestu, ali i puno veća protočnost vozila. Znamo da živimo u centraliziranoj državi i da mnogi ljudi moraju na dnevnoj bazi u Zagreb. Sad će to bit puno kraće i puno sigurnije", rekao je istarski župan Boris Miletić.

Prije toga slijedi postavljanje obloge, asfaltiranje i opremanje tunela. Sve bi trebalo biti gotovo do sredine iduće godine.

"Dobit ćemo na sigurnosti prometa druge cijevi jer je promet već izvan mogućih kategorija po propisima. Na ovaj način se Istarski ipsilon integrira u prometnu mrežu Hrvatske i Europske unije i predstavlja zapadni dio jadransko-jonske priče", istaknuo je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

Istarski ipsilon žila je kucavica turizma sjevera Hrvatske kojom na dan njime prođe više od 10.000 vozila, a ljeti se ta brojka penje na više od 26.000. Ondje se slijeva promet iz Istre prema Rijeci, ali i unutrašnjosti Hrvatske. Promet je protočniji nakon što je postavljen rotor, ali i dalje se, pogotovo ljeti, znaju protezati kilometarske kolone i prema tunelu i prema Rijeci.

Ni druga cijev bez punog profila autoceste do Matulja ne znači previše. Ugovor za dionicu od Učke do Matulja je potpisan i radovi su krenuli. To će značiti da brza cesta, gdje su prošle godine zabilježene 54 prometne nesreće, odlazi u povijest.

