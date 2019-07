HNS je bez razgovora s koalicijskim partnerima javno zatražio ostavku ministra uprave Lovre Kuščevića, koji je opterećen aferama. Vladajuća koalicija se trese, a Kuščević je za Dnevnik Nove TV otkrio planira li dati ostavku na mjesto ministra.

Ministar uprave Lovro Kuščević zasad se drži svoje pozicije u Vladi, a premijer Andrej Plenković je s njim tek obavio razgovor. Ministar Kuščević se od afera brani putem Facebooka, a u međuvremenu su se pojavili i novi detalji nekretninske afere koja se vrti oko njega. Za Dnevnik Nove TV Kuščević je, između ostalog, odgovorio na pitanje o ostavci.

Ministre, hoćete li podnijeti ostavku?

Dakle, to je stvar između mene i predsjednika hrvatske Vlade.

A hrvatskog naroda?

Pa naravno da će hrvatski narod, kao svoj zastupnik u Hrvatskom saboru, glasovati o povjerenju, kao što je glasovao na početku o povjerenju hrvatske Vlade, tako glasuje i o povjerenju svakom ministru. No, ja mislim da su sva moja postupanja časna i u skladu s hrvatskim zakonima i da sve ove afere koje mi se stavljaju na teret apsolutno nisu istinite.

Razgovarajući s mnogim vašim kolegama u stranci, doznali smo kako misle da ste jako naštetili stranci i Vladi. Kako ćete funkcionirati ako nemate stranačku potporu?

Gledajte, ja sam ovih dana čitao u medijima kako je Kuščević pozlatio stotine tisuća kvadrata pašnjaka. Pa evo, oni će biti zlatni ako investitori ulože svoje stotine milijuna kuna, izgrade javnu infrastrukturu koju će bez naknade ustupiti općini i javno-pravnim tijelima. Ja sam svoje svako postupanje objasnio i predsjedniku Vlade i predsjedništvu, dokazao, argumentirao, donio argumente, pravomoćne presude. Prema tome, moja savjest je sasvim čista. Pononsan sam na to što sam svojim sugrađanima izmjenama plana omogućio da se bave turizmom, nautičkim turizmom, formirao dvije poslovne zone u kojima danas radi preko 200 mojih sugrađana. Otvorili smo nove perspektive na jedan zakonit, transparentan način, dobili sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela i to je upravo onako kako se i treba raditi – planirati, graditi infrastrukturu, a onda realizirati projekte za sve pod jednakim uvjetima.

Je li istina da vam je premijer rekao da ste naštetili stranci?

Dakle, ove lažne afere koje se meni stavljaju na teret u prvom redu su naštetile najviše meni i mojoj obitelji jer me se željelo inkriminirati. Ova Vlada radi častan posao. Ova Vlada je vratila milijarde kuna ukradenih iz Uljanika. Ova Vlada je spasila milijarde kuna da se ne bi upropastio Agrokor, da se ne bi izgubile tisuće radnih mjesta. I sada ljude koji časno rade svoj posao ovako inkriminirati, mislim da to nije nikako ugodno. Naravno da nije ugodno ni predsjedniku stranke, naravno da nije ugodno ni meni osobno ni članovima stranke. Međutim, ponavljam, sve sam objasnio. Krivo mi je da potpredsjednik Vlade, gospodin Štromar, nije imao minimum korektnosti i da nije čuo od mene iz prve ruke o čemu se radi i da nije vidio argumente. Mogli smo mi tako nastupiti i prema kolegici Divjak, no očito nismo svi isti.

Niste nam odgovorili baš odgovorili na pitanje je li istina da vam je premijer rekao da ste naštetili stranci.

Pa naravno da ove lažne afere koje mi se imputiraju, a koje sam sve dokazao da nisu istinite afere, nisu ugodne ni meni ni stranci ni Vladi. Međutim, Hrvatska demokratska zajednica je jaka stranka. Ova Vlada radi dobar posao. Hrvatski građani to prepoznaju. Raste BDP, pada javni dug, svaki dan imamo sve više zaposlenih, sve manje nezaposlenih, izašli smo iz kreditnog rejtinga koji se zvao smeće, a u kojem nas je ostavila bivša Vlada. Ja mislim da su zasluge tolike da ne mogu lažne afere naštetiti ovoj stranci.

Idemo sada razlučiti neke stvari. Vaš sadašnji savjetnik je prije 10 godina, dok ste vi bili načelnik, sudjelovao u otkupljivanju zemlje koju je općina Nerežišće na kraju prenamijenila, pa se vrijednost zemlje, naravno, višestruko povećala i, evo ga, danas je na mjestu vašeg savjetnika. Kako je došlo do toga i jeste li ga tada upoznali?

Pa ja ne bih baš rekao da se to dogodilo. Gospodina Holika sam upoznao kad sam, kao mladi načelnik, očajnički obilazio institucije i tražio investicije za moju Općinu. On je tada bio zamjenik ravnatelja u Državnoj agenciji za investicije i konkurentnost i oni su doveli ovaj projekt ovdje. Nakon što je prestao voditi taj projekt, nakon što sam čuo da se zaposlio u Ministarstvu unutarnjih poslova, ja sam ga pozvao k sebi i rekao sam: ''Željko, meni trebaju ljudi za voditi EU projekte''. Kad sam ja preuzeo Ministarstvo uprave, imali smo ugovorenih 0 kuna europskih projekata. Danas, zahvaljujući gospodinu Holiku i zahvaljujući svi kolegama i kolegicama u Ministarstvu, Ministarstvo uprave je dogovorilo 600 milijuna kuna europskih sredstava i jako sam ponosan na to. To, nedavno sam čitao po medijima, jučer ili prekjučer, da gospodin Holik ima nekakve poslove i dalje s tim kompanijama. S time sam, moram priznati, neugodno iznenađen. Naravno, najavio sam razgovor s njim u ponedjeljak. Čut ćemo njegovu stranu priče pa ćemo onda odlučiti.

Je li u isto vrijeme i vaša supruga povoljno kupovala zemlijšte koje je, također, prenamijenjeno? Poznaju li se vaša supruga i gospodin Holik?

Naravno da se nije nikome pogodovalo ni na koji način. Predmetnim izmjenama prostornog plana se svim sugrađanima, ponavljam, svim sugrađanima pod istim uvjetima omogućilo proširenje građevinskog zemljišta. Tim prostornim planom prenamijenilo se 55.000 metara kvadratnih, od čega mojoj supruzi nešto manje od 3000 metara kvadratnih. Ona je ispoštovala sve obveze, kao i svi drugi sugrađani. Ja sam ponosan da smo tim planom omogućili našim sugrađanima da se ne bave kao nekada samo kamenarstvom, stočarstvom i poljoprivredom. Nerežišća nisu na moru i samo smo se time bavili. A danas smo otvorili mogućnost bavljenja turizmom. Danas smo omogućili da naši sugrađani mogu riješiti na svojoj zemlji stambeno pitanje. Dakle, niti sam pogodovao gospodinu Holiku niti svojoj supruzi niti bilo kome, svima pod jednakim uvjetima. Drago mi je da se ti projekti nastavljaju, a bit će mi drago ako se ti projekti i realiziraju i ako se otvore ta nova radna mjesta u mojoj Općini, na mom Braču.

Da, omogućili ste to svojim sumještanima, ali i sebi, odnosno svojoj supruzi. Ne vidite li tu sukob interesa?

Pa naravno da ne vidim sukob interesa iz nekoliko razloga. Kao prvo, udovoljeno je svakom zahtjevu. Drugo, plan je dobio sve suglasnosti, od županije, od ministarstava, od javno-pravnih tijela i, konačno, suglasnost Ministarstva graditeljstva. Prijedlog za izmjene prostornog plana donosi općinsko vijeće čiji nisam član i nemam pravo glasa. Taj plan usvaja općinsko vrijeće čiji nisam član i nemam pravo glasa. Načelnik radi samo tehničku pripremu, a ja sam se, transparentnosti radi, izuzeo čak i s tog posla tehničke pripreme kako ne bih bio u sukobu interesa. Dakle, nije ni planski bilo moguće zaobići zemljište moje supruge. Nije moguće da se šire deseci tisuća kvadrata, a usred toga ostane zemljište moje supruge kao negrađevinsko. Uostalom, moja supruga je ispoštovala obvezu, ishodila dozvolu, platila komunalni doprinos, prepustila općini bez naknade zemljište za proširenje prometnice, kao i svi sugrađani. Dakle, za sve jednaka pravila.

I za kraj ministre, što u slučaju da vam se premijer ipak zahvali?

Pa nemamo o tome uopće dileme. Znači, ovdje smo svih 20 ministara isključivo zato jer je predsjednik hrvatske Vlade gospodin Plenković nas predložio Hrvatskom saboru za ministre. On ima ovlast nad našim manadatima. Dakle, neću dvojiti ni trenutka ako predsjednika Vlade zatraži da odstupim. Ja ću odstupiti. U rodnom listu mi ne piše da ću biti ministar. Ponosan sam na svoja tri načelnička mandata u općini Nerežišća. Pononsan sam na svoja dva mandata županijskog vijećnika. Pononsan sam na svoj saborski mandat. Ponosan sam na činjenicu da sam tri puta imenovan za ministra u hrvatskoj Vladi. Časno sam napravio sve te poslove. Ponosan sam na doprinos koji sam dao svojim Nerežišćanima, mom Braču i mojoj županiji i cijeloj Republici Hrvatskoj. Pononsan sam na tih 600 milijuna kuna koje sam u godinu dana povukao iz Europske unije. Evo, percepcija je percepcija, realnost je realnost. Medijski napisi su medijski napisi. Međutim, pokazao sam i predsjedniku i članovima Predsjedništva, a žao mi je da se i koalicijski partneri nisu htjeli u to uvjeriti, a možda će se i htjeti uvjeriti. Međutim, naravno da je sudbina svakog ministra isključivo u rukama predsjednika.

