U želji da privuku najmlađe posjetitelje, Prirodoslovni muzej u Splitu dijeli žohare s Madagaskara za koje tvrde da su idealni kućni ljubimci. Da ne bi došlo do neželjenog razmnožavanja, daruju po dvije jedinke istog spola.

Madagaskarski siktajući žohari glasaju se prilikom borbe, parenja, ili kad osjete opasnost. Životinja je to koju nitko ne želi imati kod kuće. No ova vrsta, uvjeravaju nas, idealna je za one koji nemaju uvjete za uobičajene ljubimce.

"Ne može ugristi, nema nikakvog drugog negativnog učinka na napadače, ne stvara nikakav smrad, ne bode, nema ni naglih pokreta. Tako da su oni baš zgodni za kućne ljubimce, samo treba imati neku posudu u kojoj ih se može držati, malo hrane, a jedna jabuka i mrkva može im trajati mjesec dana", rekao je Bože Kokan, viši kustos Prirodoslovnog muzeja Split.

Životni vijek im je do pet godina, a mogu narasti do osam centimetara. Susret s ovim životinjama služi i za oslobađanje od straha.

"Mi njima tu kažemo da ti veliki ružni kukci nisu ništa opasni. Ako ih malo pomaze, oni će početi ispuštati neki zvuk jer ih je strah. Onda djeca namjerno izazivaju taj fenomen da oni šište i onda vide da nisu opasni i onda ih maze, diraju ih", ispričao je Kokan.

Muzej besplatno dijeli po dva primjerka. No ni to ne izaziva oduševljenje građana. Silvana nam je rekla da joj susreti sa žoharima nisu strani jer živi u kući, Milan da voli pse i mačke, a ne žohare. Marita nam je rekla da su pohani žohari veliki specijalitet u Indiji: "Završili bi na tavi", zaključila je.

Muzejskom se akcijom želi privući nove generacije.

"Ovo je jedan od načina i popularizacije prirodoslovlja i privlačenja mlađe populacije. Imamo jedan značajan broj jedinki koje bi darovali, a s kojima bi onda kasnije napravili jedno malo prvenstvo", rekao je Nediljko Ževrnja, ravnatelj Prirodoslovnog muzeja Split.

Natjecateljska staza već je spremna pa smo mi napravili i jednu probnu utrku. Sljedeći okršaj najbržih splitskih žohara zakazan je za kraj siječnja pa je sada pravo vrijeme da se krene s treninzima.

