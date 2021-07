Proglašena je prirodna nepogoda za tri grada i dvije općine u Požeštini. Do 9. srpnja građani, poduzetnici i poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjev za naknadu štete. Po zakonu im pripada svega 5 posto, no Vlada je obećala pomoći s više od 50 milijuna kuna.

Tjedan dana nakon nevremena ratar Jurica Blim iz Treštanovaca još uvijek zbraja štete. Ništa od usjeva nije preživjelo. "Ovo je stvarno za plakat. Hektara imam nekih 25 kukuruza, ima tu i pšenice, ječma koji nismo skinuli, soje, duhana, sve je totalna šteta", govori.

Iako ima vremena do petka, Nada Sigurnjak je odštetni zahtjev podnijela prvi dan. "Otišao mi sav krov, otišao mi do ceste, otišla mi stolarija", govori nam. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević predstavio je štetu u brojkama. "Mogu do sad reći da je na građevinskim objektima prikupljeno negdje oko 148 prijava, a u poljoprivredi nešto malo manje od 300".

Ukupne štete procjenjuju se na 250 do 300 milijuna kuna. Najveće su u poljoprivredi. O razmjerima štete svjedoče i polja ječma. U normalnim godinama prinos je između sedam i osam tona po hektaru, a s polja na kojemu je bila novinarka Nove TV Marina Bešić Đukarić, ubrano je tek dvadeset kilograma. Vlada je izdvojila dvadeset milijuna kuna pomoći. Županija i ministarstvo izradit će program za dodjelu potpora.



"Nositelj će biti Požeško-slavonska županija, naši poljoprivrednici će se javljati u našu županiju, prijaviti štetu koju su imali i nakon toga će ići isplata", obećala je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.

Po pet milijuna kuna Vlada je obećala za stradalu kaznionicu i zgradu suda, škole, te požešku vojarnu. Još dvadeset milijuna kuna ići će za stradale privatne objekte. Samo na imanju koje smo obišli tuča je odnijela tisuću četvornih metara crijepa.

"Fali ljudi. Od materijala nam fali i letve i štafle jer to je sada teško doći do toga, biber crijepa", kazao je poljoprivrednik Antun Prskavac.

Stižu i donacije. Krovopokrivači su došli volontirati iz Siska pogođenog potresom. "Odlučili smo pomoći ovim jadnim ljudima s jednom akcijom koju smo nazvali Zdrmani za potrešene“, ispričao nam je vlasnik obrta Milan Šteković.

Na pomoć ne mogu računati oni čiji su objekti ili usjevi osigurani. Sreća u nesreći je da takvih nema malo, no i s odštetama, Požetina će ostati u minusu.

