Primorac s HDZ-ovcima na pripremama za drugi krug: "Ja sam sportaš"

Dragan Primorac stigao je na sjednicu predsjedništva HDZ-a na kojoj se dan nakon izbora analizira za mnoge katastrofalan rezultat iz prvog kruga u nedjelju održanih predsjedničkih izbora.

Primorac je uoči sastanka priznao kako je Zoran Milanović ostvario vrlo dobar rezultat. "Tu nema dvojbe. No kad uđete u drugi krug, onda je to nova utakmica, a ja sam sportaš i u životu sam naučio i pasti i dignuti se", rekao je okupljenim novinarima.

"Prilika je sada da jedan na jedan dođemo do srca ljudi, na drugačiji način gdje će biti puno više prostora i to je temeljna poruka", poručio je Primorac u utakmici u drugom krugu. "On je postigao rezultat koji je vrlo, vrlo dobar i tu nema nikakve dvojbe i to treba reći i birači su mu u ovom trenutku dali potporu veću nego što je imam ja", priznao je.

Ponovio je kako je pred njima sada drugačija utakmica. "Idemo sve odraditi pošteno. Uzdam se da će velik broj tih ljudi izaći u drugom krugu i da će mi dati potporu nakon što artikuliram neke stvari konkretnije, jer će biti puno manje šumova", kazao je Primorac uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Zoran Milanović je u prvom krugu osvojio 49,09 posto glasova, a Primorac 19,35 posto.