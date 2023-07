Bivši kriminalist o prijetnji bombom u Zagrebu: "Nije nužno da su ostali otisci prstiju. Jedna će stvar biti sasvim dovoljna"

Zbog jedne poruke naređena je evakuacija svih zaposlenih u zagrebačkom poglavarstvu. Jutro je tako mnogima - prisjelo.

"Jednostavno pokušavamo to potisnuti, kao nije to - to, ali ne znam baš da je nekome svejedno...", kazala je Mira u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Anje Perković i dodala da nije vidjela poruku.

Zbog prijetnje bombom, policija je odmah izašla na teren i započela pretragu u zgradi i izvan nje. Nisu pronašli ništa, bila je to lažna prijetnja, još jedna u nizu.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je sa suradnicima strpljivo čekao upute policije pa nastavio s redovitim aktivnostima i sigurno stigao na sljedeću lokaciju.

"Ovo je drugačija prijetnja, nije se radilo o mailu nego rukom napisanoj poruci koju je fizički ostavila osoba koja je zaprijetila bombom, postoje kamere", navodi.

Autor poruke mogao bi biti brzo pronađen

Za očekivati je da će se autor poruke otkriti vrlo brzo, uz videonadzor i evidenciju posjetitelja te zaposlenika tu je i posebno vještačenje, objašnjava bivši kriminalist Željko Cvrtila.

"Kao i samo pisanje poruke koje u grafološkom vještačenju bi trebalo u potpunosti dešifrirati skriptora te poruke. Nije nužno da su ostali otisci prstiju. Bit će sasvim dovoljno da se vještači ta poruka s anonimnim porukama ako je poznat počinitelj od ranije", objašnjava.

U suprotnom, tražit će se sumnjivci i usporedba rukopisa. O motivima, Tomašević nije htio nagađati. Razni oblici prijetnji postali su nezaobilazni.

"Tu ste imali situaciju da ste stotine ljudi morali evakuirati, uznemirili ste građane, postoje elementi kaznenog djela, ne samo prijetnje, nego i širenja lažnih vijesti", navodi Cvrtila.

Tomašević kaže kako se osjeća sigurnim. "Ja nemam ni pratnju, kao što znate, inzistiram na tome. Nekada dobijem prijetnje. One ozbiljnije prijetnje smrću prijavim policiji", rekao je.

Policija slučaj lažne prijetnje bombom još istražuje.

