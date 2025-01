Primorac o niskoj izlaznosti uoči prvih rezultata: "Imamo još malo vremena. Birači stignu otrčati i doći"

Po dolasku u stožer prisutni pripadnici sedme sile upitali su HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca kakva su mu očekivanja večeras?

"Pa gledajte kad imate mir sam sa sa sobom, sve ste napravili, sve je napravljeno... Hrvatska mi je na prvom mjestu. Kako god bude završilo, ja se osjećam ispunjen, sretan. Maksimum je dat, sad je na hrvatskim građanima. I bez obzira na rezultat, ono što je najvažnije - ja imam mir. To se rijetko kada dogodi u životu, znate? Uvijek imate neke "zareze", da li sam napravio sve što treba? Ovo je slučaj, jedan od tih rijetkih, kada zapravo imam potpuni mir. Osjećam se ispunjenim. Nastavit ću, bez obzira, pobjedio ili suprotno, raditi najbolje što mogu za Hrvatsku", izjavio je Dragan Primorac neposredno nakon ulasak u stožer.

Novinari su ga pitali zatim kako točno misli dalje raditi za Hrvatsku.

"Dakle, prvo kao predsjednik. Ako pobijedim. A ako ne, onda ćemo vidjeti. Gledajte, znanstvenik, medicina, struka i slično. Ali ne bih ništa prejudicirao. Znate što idem napraviti? Idem malo proći i pozdraviti ljude", rekao je Dragan Primorac.

Zatim su ga novinari pitali kako komentira malu izlaznost.

"Da vam pravo kažem, u Hrvatskoj je sve nepredvidivo. Nekad kad je izlaznost niža, rezultat je bolji, nekad kad je više... Nitko to ne može predvidjeti. Jedino što je bitno zapravo, što ćemo dobiti, su službene ankete, jedino u to vjerujem. Ostalo... Toliko puta smo imali krive informacije. Toliko puta smo izletili s krivim informacijama, da se ne usudim ništa reći", upozorio je Dragan Primorac.

Podbacile su HDZ-ove županije kazali su mu novinari.

"Evo, opet ponavljam, idemo vidjeti kako će biti. Evo, koliko nam još treba, dvadesetak minuta? Imat ćemo konkretne rezultate", pokušao se izvući Dragan Primorac, no novinari se nisu dali, pa su ga pitali zašto su birači ostali kod kuće.

"To je pitanje svih pitanja. Ono što je nama svima predmet interesa i pretpostavljam i biračima, da ovo danas bude praznik demokracije. Jer nije mala stvar birati hrvatskog predsjednika za narednih pet godina. I to bi zapravo trebala biti obaveza svima. I ja duboko vjerujem da je to nešto što je, ja bih rekao, moralni čin. Teško se možete žaliti na one procese koji budu vezani za novoizabrane predstavnike hrvatske vlasti, ako u njima niste sudjelovali. Tako da, to je poziv, da još imamo malo vremena. Možda stignu otrčati i doći", našalio se Dragan Primorac.

Novinari su ga za kraj pitali je li zakazala mobilizacija, no nije htio o tome, a na pitanje što zamjera Milanoviću rekao je da će o tome u završnom govoru, ali da vidi dobro u ljudima i da je nepopravljiv optimist.

