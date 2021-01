Zbog višemilijunskih prijevara u poslovanju ustanove za zdravstvenu njegu, centra za rehabilitaciju i doma za starije i nemoćne osobe varaždinska policija prijavila je sedam žena, među kojima je, prema nesluženim podacima i 77-godišnja Dubravka Lekić, vlasnica Doma socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin.

Policija, koja nije objavila identitet osumnjičenih, sumnja da je 77-godišnjakinja, kao osnivačica ustanove za zdravstvenu njegu, a koja je potom osnivač centra za rehabilitaciju i doma za starije i nemoćne osobe te kao predsjednica upravnog vijeća centra i doma, počinila kaznena djela zlouporabe povjerenje u gospodarskom poslovanju.

Sumnjaju da je donosila odluke o iznosima mjesečnih naknada koje će joj se isplaćivati kao predsjednici upravnog vijeća te drugim članovima upravnog vijeća centra i doma.

Od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2018. navodno su joj isplaćene naknade od oko 10 milijuna i 104 tisuće kuna od strane centra i u iznosu od oko 2 milijuna i 230 tisuća kuna od strane doma, unatoč činjenici što je za isplatu naknada centru i domu nedostajalo novca iz ostalih prihoda. Od novčanih sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih, za naknade predsjednici i članovima upravnog vijeća, centar je isplatio oko 8 milijuna kuna, a dom oko 950 tisuća kuna.

Iz Policijske uprave varaždinske navode da se za navedene isplate ministarstvo očitovalo da se radi o nenamjenskom trošenju novčanih sredstava koja se uplaćuju centru i domu u svrhu pružanja usluge smještaja njihovim korisnicima.

Jezivo ubojstvo u Zagorju: Muškarac cjepanicom ženu pretukao nasmrt

Novo vodstvo, nova pravila: Bijela kuća ponovno uvodi ograničenja na putovanja iz Europe

U priopćenju se dodaje da je 77-godišnjakinja u dogovoru s 44-godišnjakinjom, odgovornom osobom ustanove za zdravstvenu njegu, isplaćivala dobit protivno odredbama Zakona o ustanovama koji ne predviđa mogućnost isplate dobiti ustanove osnivaču. Od 18. svibnja 2010. do 28. veljače 2011. godine 77-godišnjakinji je isplaćena dobit od oko 253 tisuće kuna.

Policija je utvrdila da su 43-godišnjakinja od 1. siječnja 2010. do 31. svibnja 2015. godine, 54-godišnjakinja od 1. lipnja 2015. do 31. svibnja 2016. te 39-godišnjakinja od 1. lipnja 2016. do 31. prosinca 2018. koje su obnašale dužnost ravnateljice centra za rehabilitaciju, odobravale i potpisivale ugovore o pozajmicama centra prema poduzeću koje je u vlasništvu žena u dobi od 44 i 54 godine.

To su navodno učinile unatoč tome što centar nije imao dovoljno raspoloživih novčanih sredstava iz ostalih izvora poslovanja iz kojih bi se takve pozajmice mogle isplatiti.

Pozajmice u iznosu od oko 6 milijuna i 912 tisuća kuna bile su neosnovano isplaćene od novca Ministarstva socijalne politike i mladih, koji je centru dodijeljen u svrhu brige o korisnicima, navodi se u policijskom priopćenju.

Policija je izvijestila i da su 43-godišnjakinja kao odgovorna osoba centra, 64-godišnjakinja kao odgovorna osoba doma te još jedna 64-godišnjakinja, odgovorna osoba za poslove računovodstva u obje ustanove, propustile uvećati osnovicu poreza na dobit za kamate vezanu uz pozajmice dane od 2010. do 2012.

EK očekuje objašnjenje: Podsjetili AstraZenecu da očekuju isporuku cjepiva

Božinović otkrio koje će se mjere produžiti: "Sad nije trenutak za velika popuštanja. Stožer nije tu da bi nekome zagorčavao život"

Sumnjaju da su, prikazujući lažne podatke, izbjegle plaćanje poreza na dobit u ukupnom iznosu od oko 635 tisuća kuna, što je kazneno djelo utaja poreza ili carine, navodi se u priopćenju Policijske uprave varaždinske.

Protiv osumnjičenih podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.