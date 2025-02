Članica SDP-a iz Splita, Suzana Piacun, koja je u lipnju Hrvatskoj liječničkoj komori prijavila saborsku liječnicu Gordanu Štajminger da je javno iznijela privatne informacije o muškarcu koji se 12. lipnja zapalio ispred zgrade Vlade, objasnila je u srijedu zašto vjeruje da Komora štiti saborsku liječnicu.

Poruku Suzane Piacun, koju je objavila na svojem profilu na Facebooku, prenosimo u cijelosti.

"Liječnička komora štiti saborsku liječnicu koja je pregazila osnovna prava pacijenta.

Osam mjeseci od prijave i nakon što je prethodno utvrdila kršenje liječničke etike od strane dr. Gordane Štajminger, Hrvatska liječnička komora odbija sankcionirati saborsku liječnicu.

Komora traži izlike u tehnikalijama, umjesto da sankcioniranjem pokaže kako brani dostojanstvo tragično preminulog čovjeka, a time i svih nas 'običnih' ljudi i pacijenata u Hrvatskoj.

Liječnička komora nam poručuje kako će tolerirati niz vrijeđanja i objeda koje mi je neugodno i ponoviti, a koje je javno i pred svima izrekla saborska liječnica Štajminger. Pri tome je ulazila u procjene ima li tragičan čin samozapaljenja političku pozadinu.

Prije par mjeseci su me iz same komore tražili da zasebno podnesem zahtjev za sankcioniranjem dr. Štajminger, danas su pak promijenili priču pa tvrde kako ja to ipak ne smijem tražiti.

Zašto predsjednik komore Krešimir Luetić, kojem sam pisala i obavijestila ga o neljudskom vrijeđanju tragično preminulog, nije sam podnio zahtjev za sankcioniranjem takvog ponašanja jedne liječnice? Važnije im je zaštititi saborsku liječnicu koja se po novinama hvalila poznanstvom s premijerom i bivšom predsjednicom nego zaštititi 'obične' ljude i pacijente?

Donedavno je takvoj komori na čelu Suda časti sjedio Ivan Turudić.

U ovoj državi nismo svi isti, a sada nam to kaže i Hrvatska liječnička komora."

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se Vi ili netko Vama blizak suočava s određenim psihološkim teškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskrižju u potrazi za pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati te pitati za pomoć i razgovor. Donosimo Vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će Vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god Vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s Vama i pomoći Vam. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Pročitajte i ovo U bolnici u Rimu Objavljene najnovije informacije o stanju pape Franje

Pročitajte i ovo Horor kod Karlovca FOTO Stravična prometna nesreća: Poginuli mladić (19) i djevojka (18), policija objavila detalje