I ove godine Nova TV i Spar Hrvatska nastavljaju poduzetničku priču u sklopu projekta Startaj Hrvatska. Prijave za drugu sezonu su u tijeku, a više o sudjelovanju i kako je ono promijenilo njegovu poduzetničku priču otkrio je pobjednik prve sezone Goran Čipčić.

U drugoj sezoni projekta Startaj Hrvatska partneri Nova TV i Spara Hrvatska, udružuju snage kako bi podržale startup scenu u Hrvatskoj.

Osmero kandidata iz cijele Hrvatske dobiti će jedinstvenu priliku, a to je predstaviti svoje poduzetničke priče i naći se na policama spomenutog trgovačkog lanca.

To je pošlo za rukom i pobjedniku prve sezone Goranu Čipčiću koji je dobio mogućnost plasiranja svog proizvoda na čak dvije godine.

"Startaj Hrvatska ne treba gledati kao neki natjecateljski show, to nije projekt u kojem ja ulazim unutra i idem ja pobijediti. Ako imaš sreće, ulaziš u osam kandidata - onih najboljih, ali sama podrška ostalih kandidata i sami savjeti gdje ja upravo svoju Zorinu mast mogu prikazati na način da je ona zaštićeni brend na deset godina, zahvaljujući kandidatkinji Ivani Perić koja me usmjerila i preporučila gdje, kamo i na koji način da se obratim da i to realiziram", rekao je Goran Čipčić, pobjednik prve sezone.

Dobili potrebne stručne savjete

Zahvaljujući projektu Startaj Hrvatska svi sudionici dobili su potrebne stručne savjete poput kako otvoriti obrt, uspostaviti proces proizvodnje, ali i kakvu ambalažu koristiti.

"Nekako sam osjećao da je moja vizija i ideja koja je bila u glavi imala smisla. Netko je to prepoznao, netko vjeruje u mene i to mi je dodatno bila motivacija, ali sam odnos odgovornih ljudi u Startaj Hrvatska prema meni - oni su praktički roditelji moga uspjeha", dodaje Čipčić.

Dobra poduzetnička priča i savjeti stručnjaka plasirali su Zorinu mast na tržište, a to su prepoznali i kupci koji su je proglasili Hit proizvodom, a evo i kako je on nastao.

"Zorina mast je recept koji se prenosi s koljena na koljeno u obitelji Čipčić. Znači moja baba je naučila od svoje matere i kako je baba radila dugi niz godina, a ja kad sam bio mlađi nikad nisam vidio to što imam. Ali jednostavno nezadovoljstvo na Fakultetu je bilo prisutno i ja sam se tražio. Svi se mi tražimo. Netko se pronađe s 23 godine, a netko s 30 godina. U meni je nekako kad sam išao na Fakultet, uvijek mi je u glavi bilo da ne želim priuštiti nekakvi život svojih roditelja, da budem na nekoj fiksnoj plaći. Uvijek sam smatrao da mogu više i bolje i tu sam nekako pronašao Zorinu mast", otkriva Čipčić.

Evo što je Zorinoj masti osiguralo laskavu titulu

A evo i što je Zorinoj masti osiguralo tu laskavu titulu.

"Zorina mast je mast za nadraženu kožu. Baba uvijek kaže kako se najbolje pokazala kod opekotina, kako ne može naštetiti, osim u situacijama kada su ljudi alergični na neki od sastojaka. Ali imamo puno iskustva kako Zorina mast pomaže kod svrbeža kože, dermatitisa, neurodermatitisa, zračenja nakon operacije dojki, kod hemeroida, alergija, osipa, protuupalnih događanja na koži. Najveće bogatstvo je što mi sami to ne prikazujemo i ne govorimo, nego su ljudi stvorili ovaj brend. Ljudi su svojim iskustvima od 60.-ih godina počeli pričati kako im je i na koji način Zorina mast pomogla", kazao je.

U ekonomski izuzetno zahtjevnoj godini partneri projekta utječu na napredak proizvodnje u zemlji, a evo i zašto se prijaviti.

"Pozivam sve zainteresirane, sve one koji smatraju i osjećaju da mogu puno više, a usto imaju dobar proizvod, dobru ideju, da ne čekaju drugu priliku, nego iskoriste ovu. Sa Startaj Hrvatska se može dobiti puno. Ne samo podršku, nego i savjeti i dodatna motivacija, jednostavno pravo usmjerenje da ideja završi na najbolji mogući način", rekao je Čipčić.

Maštate da se i vaši proizvodi nađu na policama velikog trgovačkog lanca? Nemojte dugo čekati jer su prijave za drugu sezonu projekta Startaj Hrvatska u tijeku, a možete se prijaviti na web stranici www.novatv.hr/prijava.