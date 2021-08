U nedjelju jedna je blogerica u Splitu doživjela iskustvo koje joj je vratilo vjeru u ljude. Naime, vozač autobusa je pomogao strankinjama da pronađu izgubljeni novčanik u drugom autobusu i pritom ih čekao dok nisu došle do njega, da bi svi nastavili uobičajenom rutom.

Jedna se blogerica iz Splita ugodno iznenadila u Prometovom autobusu na liniji broj 18. Opisala je svoje iskustvo na društvenim mrežama, piše Dalmacijadanas.

"U nedjelju smo se vozili javnim gradskim prijevozom - linija br. 18. Na povratku kući, na jednoj stanici ulaze dvije strankinje, pretpostavljam mama i kći. Pitaju vozača kuda vozi, pokazujući mu gdje bi one trebale ići. On im je rekao da vozi tom rutom i da ostanu blizu njega pa će im reći na kojoj stanici da izađu.

Sve komuniciraju na engleskom jeziku iako ni one ni on ne pričaju perfektno. Autobus je krenuo dalje, a one su stavljale stvari na prvo sjedalo. Žena je rekla čim se smjeste da će platiti karte. U idućem trenutku se hvata za glavu jer je shvatila da novčanika nema. Gleda oko sebe, sve džepove, torbe… vidiš joj paniku u očima. Obraća se vozaču i govori mu da nema novčanik, da ga je izgubila. Rekla je da pretpostavlja da joj je ispao u prethodnom autobusu (isto linija 18) i moli ga može li zvati centralu ili nekoga da provjere.

Vozač je nazvao nekog da pita tko vozi taj bus i dobio broj vozača. Potom je nazvao kolegu da provjeri je li možda pronašao novčanik. Drugi vozač kaže da je u njega. Ženama je laknulo. Vozač je odmah kolegu pitao i gdje se nalazi kako bi one mogle doći po novčanik. Čujem kako govori: "Aj molim te čekaj na toj stanici ja sam samo semafor dalje od tebe".

Na idućoj stanici stajemo, a preko puta je bus u kojem je izgubljeni novčanik. Taj vozač je stajao na stanici dok nismo stigli da žena može po svoj novčanik. Izašle su brzo iz busa i kći je trčala do drugog dok je mama ostala na stanici. Vozač je i dalje stajao na stanici. Prvo sam mislila da čeka da vidi je li sve u redu, ali onda sam shvatila da čeka da se cura vrati i da njih dvije uđu opet u bus i da ih odvede gdje moraju ići, da ne čekaju još pola sata idući na ovim temperaturama i suncu.

Meni su suze došle na oči zbog njegove dobrote. Ne samo da je nazvao i došao do kolege, pronašao novčanik i dogovorio primopredaju, nego ih je i čekao da se vrate da nastavi voziti i one dođu na odredište. Dobrota na djelu.

Ako itko od vas zna vozača koji je u nedjelju vozio @_promet_split_ 18-icu oko 12:30 zahvalite mu u moje ime. Vratio mi je vjeru u ljude i dobrotu", napisala je.