SAD se priprema za obilježavanje 20. godišnjice terorističkih napada na New York i Washington. U udarima zrakoplova koje su oteli teroristi u zgradu Pentagona kao i njujorške tornjeve Svjetskog trgovinskog centra poginulo je gotovo 3.000 ljudi.

''Još uvijek sam tu, momci. Još uvijek sam tu", rekao je Tom Canavan u New Yorku 2001. godine.



''Velika eksplozija. Spustio sam se stepenicama. Sve je bilo dobro dok nismo došli do podruma i sve se samo urušilo. Ostao sam zarobljen dolje s još jednim čovjekom. Ispuzao sam, udaralo me u glavu, bacalo uokolo. Na kraju smo ispuzali iz ruševine", dodao je.

20 godina kasnije, rane su i dalje sviježe

„Mislim da se to dogodilo jutros. To je svakodnevica. Nema dana da ne pomislim na nešto od tog dana, bilo na osobu, bilo na zvuk, bilo na zrakoplov koji leti nisko. Svaki dan gledate vijesti, što se događa u svijetu. To nikad neće proći. Pomirio sam se s tim. Ljudi koriste frazu - preboli to. To nije nešto što prebolite. Naučite se nositi s tim", rekao je Tom u New Yorku 2021. godine.



Cindy Mcginty, supruga žrtve napada je rekla: ''Ljudi ne shvaćaju da se to akumulira. Tuga. Ne napušta vas. Postoje stvari koje je pokrenu. Ljudi mi često kažu: pa prošlo je 20 godina. Ali to vas nikad ne napusti''.

''Nadam se da će u nekom trenutku obitelji 11. rujna dobiti što zaslužujemo, mir i završetak", rekla je Kristen Breitweiser, supruga žrtve napada.

