Prošlog je tjedna Provjereno istražilo kako funkcionira krijumčarenje migrantima kroz Hrvatsku, i to iz prve ruke. Njih petero neopaženo je stiglo od kninskog zaleđa do Rijeke. Taj slučaj nije iznimka, već situacija koja se događa svakodnevno. Sada se javio čovjek koji tvrdi da postoji još lakši i bolji način kojim se krijumčari služe.

Nakon što je Provjereno prošlog tjedna ispričalo kako se krijumčare migranti kroz Hrvatsku, javio se čovjek koji tvrdi da postoji još lakši i bolji način kojim se služe krijumčari.

Glava te hobotnice nalazi se u Bihaću, gdje poput nekog dispečera prima narudžbe za transfer unutar Hrvatske, uzima golem novac od migranata, i sve to preko legalne aplikacije.

I on je, kao i vozač iz prošle priče, prije nego što se obratio nama, sa svime upoznao policiju. Međutim, i na njegova su upozorenja kaže, iz policije samo odmahnuli rukom.

Tajanstveni Mick

"Ja sam primijetio da jedna te ista osoba svaki dan naručuje desetke i desetke transfera za druge putnike, ne za sebe osobno. U mom slučaju pojavljivala se osoba s imenom Mick.

Radi se o jednom čovjeku koji je i sam migrant koji se nalazi u Bihaću. On je u neku ruku dispečer, osoba koja naručuje te transfere, za to uzima popriličnu naknadu i za možda deseti dio novca koji dobije on plaća legalno putem aplikacija transfere tih osoba", govori muškarac koji je htio ostati anoniman.

''Nikakvog skrivanja nije bilo''

''Ja sam vozio četiri osobe iz Nacionalnog parka Plitvička jezera, s parkinga broj dva, sasvim legalan ulaz. Nikakva skrivanja tu nije bilo, ljudi su došli i ja sam ih ukrcao. Prvo mi je bilo sumnjivo to što nemaju prtljagu. Tijekom vožnje stupio sam s njima u komunikaciju. Bili su iz Alžira, rečeno mi je da nemaju prtljagu jer su turisti. Nakon kratkog vremena otvoreno su počeli pričati o čemu se radi'', ispričao je.

Tijekom troipolsatne vožnje sve su mu ispričali.

''Biraju tu rutu jer im je najlakše doći do Plitvičkih jezera preko Plješivice, bivšeg vojnog aerodroma Željava. Tu imaju svoje kontakte koji ih propuštaju ili je tu najslabija karika u čuvanju pograničnog dijela, a u mjestu Gornja Nugla, to je iza Učke masiv Ćićarije, opet imaju dobre veze'', kaže anonimni muškarac.

Migranti u Hrvatskoj - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Te ih veze propuštaju ili odvoze preko Slovenije do talijanske granice, koja je na svega jedan sat udaljenosti. Sugovornik je ispričao da je svaki migrant osobi u Bihaću platio 1500 eura.

Sve ispričao policiji

''Osjetio sam potrebu da o svemu obavijestim policiju, da im predočim sve te detalje i detalje budućih transfera. U početku sam bio saslušan, predočio sam sve podatke, a kasnije mi je dano do znanja da se ne petljam u to, da se maknem i ne čeprkam po svemu tome'', tvrdi ovaj vozač.

I prošlotjedni je sugovornik ispričao da je i sam sve rekao policiji.

Migranti u Hrvatskoj - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Pitali su kako sam do njih došao, ja sam rekao preko Facebooka. Bio sam otvoren, rekao sam im: 'Pustite da ih dalje odvozim i vidjet ćete tko je glavni'. Dao sam im telefon, pokazao poruke što mi je taj čovjek rekao i oni su meni rekli: 'Ma samo ti zanemari to, nemoj se sad time baviti''', kaže.

On je pao prilikom prvog transfera. Dobio je tek prekršajnu prijavu. Smatra da je u sve umiješana policija.

''Znao je gdje će biti policija''

''Bio sam s čovjekom kad je plaćao policajcu 20.000 eura. Davao mu je na stol da mu kaže ima li akcija. On je znao gdje će biti policija, gdje neće biti. Jednostavno, davao je dojavu gdje da se vozi sigurna ruta. Jer neki su morali padati. Uvijek je bilo da netko mora biti žrtveno janje, nisu mogli svi proći jer mora policija nešto prikazati'', rekao je to vozač kojeg je Provjereno prošli tjedan pratilo kako s turskim šefom dogovara, organizira i transferira petero migranata od kninskog zaleđa do samog središta Rijeke.

I taj lanac očito je dobro uhodan. Sami smo se u to uvjerili kada je nekoliko migranata palo u Rijeci. Umjesto aplikacije u ovom se slučaju komunicira telefonom i internim slanjem lokacije.

Tada je, umjesto najavljenih četvero vozač pokupio njih petero – tri muškarca, ženu i malenu djevojčicu. Doslovce su iz grmlja uskočili u auto.

Stvari koje su imali sa sobom prebacili su tek po izlasku na autocestu. Želja im je bila što prije nastaviti put. Otkrili su tek da dolaze iz Turske, no pitanje je zapravo odakle su. Do Rijeke su stigli nesmetano. Odšetali do Korza u hostel gdje su imali dogovoren smještaj.

Dobro uhodana kombinacija

Kao što je Rijeka često odredište na ruti turskog organizatora, obrazac narudžbi u aplikaciji zamijetio je i naš ovotjedni sugovornik. ''Dobio sam dojam da je to jedna prilično dobro uhodana kombinacija gdje se duže vrijeme, ne dan ili dva, nego mjesecima putnici voze s Plitvica do te famozne Gornje Nugle u Istri'', kaže.

I odlučio je malo pratiti što se događa, a sva saznanja prosljeđivao je policiji.

Migranti u Hrvatskoj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Ako sam ja policiji dostavio 150 zahtjeva za 150 transfera, samo je trebalo u to vrijeme na te lokacije nekoga poslati tko bi bio tamo. I dalje je sve vrlo lako. Vi kao vozač nemate pravo legitimirati ljude i izigravati policajce, no ako sumnjate, svakako da imate pravo i obvezu obavijestiti policiju o čemu s radi. Ne treba bit pametan i sposoban da bi se nešto poduzelo i spriječio daljnji prolaz tih ljudi'', govori vozač.

Nitko nije sprječavao prolaz

No prolaz se nije sprječavao. Kaže da je stekao baš suprotan dojam. ''Samim tim dolaskom u Istru oni su bili tako opušteni jer imaju dogovoren i garantiran prijelaz u Sloveniju bez ikakvih problema. Da je tamo policija stavila jednu rampu ili jednu ophodnju, do tih prelazaka ne bi došlo. Previše je tih nekakvih slučajnosti'', ispričao je.

Iz policije kažu da su na navedenoj lokaciji intervenirali 11 puta. Na izravan upit o prijavama koje se vežu uz konkretno ime i prezime nisu odgovorili.

