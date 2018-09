Šveđanka koja se prije tri mjeseca preselila u Hrvatsku napravila je listu, prema njenom mišljenju, negativnih stvari na koje je naišla. Nedugo zatim, objavila je prvi dio liste pozitivnih stvari.

Melissa Blixt, Šveđanka koja se prije tri mjeseca s obitelji preselila u Hrvatsku na svom je blogu progovorila o iskustvima i onim s čime se susrela. Kada su u pitanju negativne stvari, njezina lista je imala sedam stavaka.



Prvi dio liste pozitivnih stvari s kojima se susrela ima osam stavaka. Kako je najavila, lista se nastavlja...

Svoj posto o pozitivnim stvarima s kojima se susrela u Hrvatskoj počinje s ljudima. Kako piše, ljudi su prijateljski nastrojeni i spremni pomoći više nego je na to navikla. "Ovdje razgovarate sa susjedima o bilo čemu. U Švedskoj smo navikli godinama živjeti u istoj zgradi bez da vidite susjeda, a ljudi često daju sve od sebe kako bi izbjegli kontakt", napisala je na svojem blogu.

Nadalje, pozitivnim ističe činjenicu da ljudi nisu usredotočeni na to čime se bavite. "Puno ljudi u Hrvatskoj uopće ne zanima što radite u životu. To ima puno pozitivnih strana i teško je opisati koliko je takvo okruženje oslobađajuće. U Švedskoj se često predstavljate svojim imenom i zanimanjem. Ako nekoga pitate tko je, često će odgovoriti onim što radi u životu", napisala je Šveđanka na listi pozitivnih stvari koje je doživjela u Hrvatskoj.

Klima i more umjesto antidepresiva

Na trećem mjestu njezina popisa su klima i more. Kako piše - hladnoća i tama su uzrok depresije koja vlada među ljudima. "Teško je objasniti što nordijska klima čini nekima. 10 milijuna stanovnika i dva milijuna recepata za antidepresive govore sve o tome. Hladnoća i tama čine ljude depresivnima. U Švedskoj izađete van i iznenađeno pomislite: 'J****, je li to sunce!?' U Hrvatskoj je obrnuto, izađete van i pomislite: 'J****, jesu li to oblaci!?' Život je toliko lakši u blagoj klimi i teško je objasniti iskustvo u kojem šest mjeseci niste vidjeli sunce. Postoji ona stara uzrečica: 'Ne postoji loše vrijeme već postoji loš odabir odjeće'. Osoba koja je to smislila pokušala se zavarati. Ili nije nikad posjetila nordijske zemlje", piše Melissa Blixt na svojem blogu.

Sljedeća točka je stvar koju rijetko tko zaboravi spomenuti kad nabraja pozitivna iskustva u Hrvatskoj - hrana. "Za mene je jako bitno ako mogu imati domaće voće i povrće. Samo nekoliko metara od kuće mogu kupiti domaće proizvode. Kupite ono što vam je potrebno za taj dan i to je normalno za većinu ljudi u Hrvatskoj. U Švedskoj to nije uobičajeno jer su mnogi plodovi uvezeni, genetski modificirani i ispunjeni umjetnim tvarima. Naravno da se domaće stvari mogu naći u svakoj zemlji, no u Hrvatskoj je puno lakše doći do kvalitetne domaće hrane", piše na blogu Šveđanka.

Pohvalila arhitekturu i dostupnost novca

U svojoj listi pozitivnih stvari u Hrvatskoj pohvalila je i ljepotu arhitekture. "U Švedskoj je većina zgrada nova i postoji tek nekoliko starih zgrada. Kad se prošetate nekim dijelovima Hrvatske, u starim građevinama možete doživjeti povijest. Švedska priroda je vrlo lijepa, no zgrade su ružne i često izgrađene kako bi bile praktične. Hrvati zgrade u svojim gradovima možda ne vide na taj način, ali tu je prekrasna stara ahitektura. Nadam se da će Hrvatska znati to blago sačuvati još dugo", napisala je.

Sljedeća na listi je - gotovina. Isticanje gotovine na listi pozitivnih stvari u Hrvatskoj objašnjava time kako je u Švedskoj gotovo nemoguće podići ili uložiti svoj novac. "Ne šalim se. Banka se skriva iz zakona o pranju novca, a sve što žele je izgraditi društvo bez novca kako bi mogli u potpunosti kontrolirati valutu. Švedska je gotovo u potpunosti bez novca, a ove godine najveća željeznička tvrtka uvodi plaćanje mikročipovima ugrađenim ispod vaše kože. Većina ljudi smatra kako se radi o dobroj stvari jer je gotovina u Švedskoj nesigurna i boje se da budu opljačkani", pojašnjava Melissa Blixt na svojem blogu.

"Veliko srce"

Jedna od točaka koju navodi je veliko srce koje imaju ljudi u Hrvatskoj. Objašnjava to riječima: "Pogledajte što se dogodilo kad je na Svjetskom prvenstvu igrala hrvatska reprezentacija. Život je stao u toj zemlji. Isto se dogodilo kad je umro Oliver Dragojević. Cijela je zemlja stala, ujedinjena. U oba slučaja bilo je nevjerojatno vidjeti tu energiju u ljudima", piše na blogu Šveđanka koja opisuje svoja iskustva nakon tri mjeseca života u Hrvatskoj i sugerira kako bi ljudi energiju češće trebali usmjeriti na promjene koje vlada ne uspijeva napraviti.

Na osmom mjestu smjestile su se prilike i mogućnosti. Kako piše, Hrvatskoj trebaju tvrtke i inovacije. "Bez obzira gdje pogledate, gotovo uvijek postoje mogućnosti u kojima nema puno konkurencije, osim ako ne iznajmljujete stanove ili ne prodajete brzu hranu. Nema potrebe za novim idejama, dovoljno je iskopirati postojeće, iz drugih zemalja. Činjenica da je Hrvatska nerazvijena u mnogo stvari donosi pregršt mogućnosti i otvara priliku za one koji imaju energiju i žele nešto poduzeti", piše Melissa Blixt na svojem blogu.

Na blogu najavljuje da uskoro dolazi još pozitivnih točaka koje je pronašla u Hrvatskoj.