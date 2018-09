Nema kraja farsi u SDP-u, a i problemi s amnezijom sve su veći u toj sve manjoj oporbenoj stranci.

Nakon što su tijekom vikenda Bernardićevi ljudi odlučili pokušati slomiti predsjednika stranke i nagovoriti ga da ode, a njegov mentor Zlatko Komadina i javno govorio da je spreman preuzeti dužnost v. d. predsjednika, jučer nova ploča. Komadina je rekao da Davora Bernardića nitko nije lomio, da je on zadnji koji bi to činio i da izdaja ne dolazi u obzir.

Do preokreta je došlo jer je Bernardić na sastanku u nedjelju rekao da je spreman dignuti sidro ako se raspišu izbori za sva tijela u stranci, i to –odmah. Pučisti koji već mjesecima zazivaju odlazak šefa stranke podržavaju tu ideju, ali bliski mu suradnici i prijatelji (ako u politici uopće ima prijatelja) zaziru od te ideje jer bi izgubili stranačke pozicije i funkcije, a teško da bi ih opet dobili.

Zlatko Komadina (Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL)

Ta struja zasad nema nekog novog mladog ili pak starog lava kojeg bi istaknuli kao novog kandidata za čelno mjesto u stranci, pa su mislili u miru idućih godinu dana tražiti to lice. No Bernardićev manevar pokvario im je planove, pa su se morali povući. Davor Bernardić u više je navrata jasno dao do znanja da uzmak ne dolazi u obzir, ali jučer je ipak ponudio kompromis: da ostane na čelu stranke, ali da funkciju predsjednika Kluba zastupnika prepusti nekom drugom. No ta je ideja propala.

Sve je izgledniji raskol SDP-a, vrh prijeti izbacivanjem

Oni koji žele da ode žele da ode odmah i sa svih funkcija, a oni koji žele da ostane (pa i on sam) svjesni su da bi teško ionako na rub dovedena stranka, teško funkcionirala kad bi šef Kluba bio netko drugi.

Ideju da se na jučerašnjem sastanku Predsjedništva i Kluba glasa o izboru novog šefa Kluba Bernardić je vješto izbjegao. Sjednica Kluba zastupnika trebala se održati danas poslijepodne, ali je ipak odgođena za sutra, nakon saborskog aktualnog prijepodneva. Tako će svi moći prespavati dvije, a ne samo jednu noć pa će ponovno pokušati pronaći rješenje.

Teško je vjerovati da se, nakon svega, stranka može posložiti, pa je sve izgledniji raskol. Za neposlušne su s vrha stranke (i Bernardić i Komadina) već najavili da je moguće izbacivanje.

Smijenite me ili prestanite cmoljiti, poručio je jučer Bernardić, a nakon više od 4 sata katkad itekako burne rasprave, kao rezultat nije isplivala ni smjena, ali ni prestanak cmoljenja. Zanimljivo je da Bernardić svakoga dana ima sve manju podršku u stranci, ali sve žešću retoriku. Odlučio je ići do kraja. Rejting nekad respektabilne stranke sad je na oko 17 posto, i već je odavna krenuo prema kraju.