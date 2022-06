U Hrvatsku je stigla premijerka Finske Sanna Marin. Prvo je bila na Pantovčaku, a zatim i u Banskim dvorima.

U Banskim dvorima razgovarala je s hrvatskim kolegom Andrejom Plenkovićem. Glavna tema je ulazak Finske, a s njom i Švedske, u NATO savez. Hrvatska vlada ima jasan stav da dvije zemlje trebaju postati članice. Nakon razgovora dvoje premijera, izašli su dati izjave za medije.

"Mi smo također razgovarali i o situaciji nakon ruske agresije na Ukrajinu. Ta je invazija stubokom promijenila i međunarodne odnose i sigurnosne ugroze na europskom kontinentu", rekao je Plenković naglasivši humanitarnu katastrofu od 13 milijuna raseljenih Ukrajinaca.

"Ta situacija ima za posljedicu i rast cijena energenata, rast cijena hrane koje stoje blokirane u silosima. To dovodi do velike ugroze, oobito u Africi kojoj čak prijeti i glad. To bi moglo uzrokovati dodatne nestabilnosti i nove migracije prema Europi. Razgovarali smo i o dodjeli statusa kandidata EU Ukrajini. Objasnili smo premijerki važnost izmjene izbornog zakona u BiH", ispričao je hrvatski premijer.

"Čuli smo želju Finske da žele, napuštajući politiku neutralnosti, postati članica NATO-a. Mi poštujemo taj izbor jer u ovakvim okolnostima NATO je sigurnosni kišobran koji žele i Finska i Švedska. Hrvatska to jako dobro razumije", dodao je.

"Pozicija hrvatske Vlade je da podržavamo te ambicije. Ako je to izbor zemlje koja je nama partner, onda je na nama da to podržimo", kazao je.

Sanna Marin je zahvalila Hrvatskoj na potpori. Naglasila je kako se nada da će brzo postati članica NATO-a te da će Finska i Hrvatska i tamo uskoro biti saveznice.

"Nema bliskijeg odnosa od onog kad ste dio istog obrambenog saveza is premni braniti jedni druge bezuvjetno", dodala je i podjetila da je ruki rat u Ukrajini izmijenio sigurnosno ozračje za generacije. Naglasila je važnost novih sankcija prema Rusiji.

"Sretna sam što će Hrvatska ući u eurozonu iduće godine. Pritom imate našu potporu", dodala je.

Na pitanje je li raspravila nesuglasice s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, rekla je da su razgovarali.

"Vjerujemo u vašu potporu. Važno je jedinstvo u Europi u ovakvim trenucima", rekla je Marin i dodala da je Finska razgovarala i sa Turskom.

"Bio je to dobar sastanak. Dobar razgovor", dodala je.

Plenković je rekao da je posao Hrvatske da upoznaju i finsku i švedsku premijerku s problematikom u BiH, ne da uvjetuje rješavanje problema njihovim ulaskom u NATO.